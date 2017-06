El acusado de incendiar una casa con su exnovia dentro dice que solo quería "asustar"

El acusado de prender fuego a la vivienda en la que residían su exnovia y el hijo de ambos, de tres años de edad, en 2014 en un domicilio del barrio de Argana Alta, ha reconocido los hechos en el juicio que ha celebrado en la capital lanzaroteña la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas y que ha quedado visto para sentencia. La mujer afirmó que él ya la había amenazado con quemarla "porque era silencioso y nadie se iba a enterar", aunque nunca pensó que le fuera "a hacer algo con mi hijo dentro de la casa".

El procesado, Vincenso Pernice, aseguró que su intención no era causar daño sino "asustar y ahumar la pared para que cuando ella [su expareja] volviera a la casa se encontrara con la mancha". Se mostró "arrepentido y avergonzado" por lo sucedido y confió en que "algún día le perdonen". Justificó que había rociado gasolina en la puerta principal de la casa y en la cochera, y que había causado el fuego con un mechero porque se sentía "frustrado" ya que "no podía ejercer como padre". Según él la madre de su hijo le impedía ver al menor. Añadió que había salido de fiesta la noche en la que se produjo el suceso y que había consumido drogas. "Estaba colocado", detalló. Dijo además que no se había percatado de que en el interior del inmueble pudiera haber alguna persona. "En ningún momento escuché a nadie dentro de la casa". Subrayó que "jamás amenacé con quemarla"

La mujer explicó que sobre las diez de la noche del día anterior al incendio le había llevado el niño "preparadito con el pijama para dormir" y que se había mostrado "sorprendida porque se despidió del niño como si no lo fuera a ver más" a lo que ella le dijo: "Tranquilo, que lo a vas a ver mañana". Reconoció que vio a su expareja, con la que convivió algo más de un año, "bastante calmado y relajado, a diferencia de cuando consumía droga, que se ponía más agresivo".

Tanto la Fiscalía como la acusación particular confirmaron la petición de penas que habían solicitado previamente para Pernice, es decir, 20 años de prisión por el delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas y por el delito de lesiones, además de 30 años de alejamiento a un mínimo de 500 metros del domicilio particular, su lugar de trabajo y de cualquier otro que tanto la expareja como el hijo de ambos frecuenten, así como la prohibición de comunicarse con ellos. A la madre del niño la deberá indemnizar con 630 euros por la lesiones sufridas por éste y a la propietaria de la casa con 5.542,93 euros por los daños ocasionados. Por su parte, la defensa también confirmó su petición inicial de cinco a diez años por un delito de incendio atenuado.

