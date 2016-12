La Policía Nacional investiga en Lanzarote una desaparición de alto riesgo

La Policía Nacional investiga en Lanzarote una desaparición considerada de alto riesgo. Esta catalogación, cuando se trata de adultos, se produce en aquellos casos en los que existe riesgo físico o psíquico para la persona. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que los agentes trabajan en la búsqueda de Jessica del Carmen Rojas Ramírez, una mujer de 43 años de nacionalidad chilena. La denuncia de la desaparición la realizó el hermano de Rojas en la Comisaría de Torremolinos (Málaga), donde reside éste. Pero la búsqueda se ha trasladado hasta Lanzarote, ya que una de las últimas direcciones de Jessica del Carmen se encontraba en la isla.

La Policía ya ha comprobado que la mujer no se encuentra en ese lugar y ahora las investigaciones se centran en “los movimientos de avión o barco para ver si esa chica ha podido venir aquí”. No obstante, desde la Policía han reiterado que los cuerpos de seguridad no sólo están buscando en Lanzarote sino también en el resto de domicilios que constan de la mujer.

El hermano de Jessica, Miguel Ángel, habló por teléfono con ella por última vez el “día 16 o 18, pero el día 22 a las seis de la tarde es la última conexión que tuvo en whatsapp”. Desde entonces no ha vuelto a tener noticia alguna de su hermana, si bien reconoce que a veces podían pasar “15 días sin llamarse”. El día 28 Miguel Ángel puso la denuncia tras comprobar, la jornada anterior, que tampoco había movimientos en la cuenta corriente de su hermana. “El 27 fui a retirar dinero de su cuenta y me di cuenta que le habían ingresado el día 22 la pensión que le dan, una ayuda, y que no había tocado ni un duro, cuando ella no tiene nada. Y eso me pareció muy raro. Ahí me dije ‘esto pasa de castaño oscuro’ y al día siguiente puse la denuncia”, relata.

Años en Canarias

Miguel Ángel explica que su hermana llevaba años viviendo en Canarias, la mayor parte del tiempo en Tenerife, aunque en los últimos tiempos se había trasladado a Lanzarote. Lo último que Miguel Ángel sabe sobre dónde vivía su hermana es que estaba, según le había contado ella, “durmiendo en un almacén que le había dejado un hombre muy bueno”. El pasado 12 de diciembre, siempre según el relato de su hermano, Jessica había regresado a Lanzarote desde Rumanía, donde afirma que viajó acompañada por un hombre. Según Miguel Ángel, su hermana podría haber sido víctima de supuestos malos tratos, lo que hizo que aumentara su preocupación al no tener noticias de ella.

Por su parte, la asociación SOS Desaparecidos también ha iniciado, a instancias de los familiares de Jessica del Carmen, una campaña para pedir ayuda a la ciudadanía en la búsqueda. Para ello han confeccionado y distribuido carteles en las catorce delegaciones con las que cuentan y si fuese necesario, ampliarían el ámbito de distribución a nivel europeo.

Jessica del Carmen tiene 43 años, mide 1,65 metros de altura, pesa 65 kilos, es rubia y tiene los ojos de color castaño. De complexión delgada, habla con acento chileno y tiene una cicatriz de una quemadura en la pierna derecha. Tanto Miguel Ángel como SOS Desaparecidos piden a cualquiera que pueda tener información que se ponga en contacto en los teléfonos 642 650 775 / 649 952 957 o que acuda a la propia Policía Nacional