Nueva Canarias de Lanzarote alerta del aumento de robos en barcos atracados en Puerto Naos

Nueva Canarias Lanzarote ha denunciado el aumento de robos en el interior de varios barcos atracados en Puerto Naos de Arrecife. Según la formación política el mes pasado dos embarcaciones sufrieron estos robos en los que se estima que el valor de los objetos sustraídos alcanzó unos 15.000 euros. Entre los elementos sustraídos se encuentran distintas herramientas de pescar y artículos básicos para que los afectados puedan desarrollar su actividad profesional. Desde la formación política han señalado que algunos de los denunciantes han indicado que “desgraciadamente ésta no es la primera vez que ocurre”

Pero además se da otra circunstancia preocupante, según han indicado a través de un comunicado. “Los pescadores, no entienden cómo es posible que con el cierre del muro de Puerto Naos, que tanta polémica originó en su momento, argumentando razones de seguridad por parte de la Autoridad Portuaria no sea la solución a estos sucesos”, han manifestado en un comunicado desde la formación política.

Germán Martín, uno de los armadores afectados, ha explicado en Radio Lanzarote-Onda Cero que en el último robo que ha sufrido en su propiedad le han sustraído objetos por valor de unos 8.000 euros. Entre estos se encuentran cañas de pescar, sonar, un radar que le costó unos 4.000 euros, un generador de corriente y otros aparatos eléctricos. A ello, según ha detallado Martín, hay que sumar los daños añadidos que supone el no poder pescar “en una semana y pico hasta que repongas el equipo”.

Estudiando medidas judiciales

Pero para Martín lo más preocupante es que la Autoridad Portuaria, con cuyo ingeniero en Arrecife se ha puesto en contacto, no asume ningún tipo de responsabilidad. “Me dicen que no tienen un seguro de responsabilidad civil. Le hemos mandado un escrito a la Autoridad Portuaria en Las Palmas y todavía no nos han respondido”, ha señalado Germán Martín quien ha indicado que está estudiando con su abogado “la posibilidad de iniciar medidas judiciales contra la Autoridad Portuaria”.

“Alguien tendrá que tener una responsabilidad, porque nosotros mensualmente sí tenemos la obligación de pagar a puerto”, ha lamentado Martín. Este armador ha señalado que ya ha presentado tres denuncias contra la Autoridad Portuaria. Pero además ha criticado, como otros pescadores y como Nueva Canarias, que no todas las cámaras de seguridad del puerto están operativas. “Las encienden y las apagan. Y las grabaciones sólo las tienen 24 horas, aunque la Policía Nacional les obligó a tenerlas tres días”, ha relatado este hombre que ha asegurado sentirse “cansado” de esta situación.

“Te vas a tu casa desde el puerto tranquilamente y que te llamen a las siete de la mañana diciendo lo que ha pasado, se te viene el alma arriba. Son muchas familias que se quedan sin trabajar”, ha reflexionado a la par que ha pedido que se adopten medidas.

Desde Nueva Canarias han señalado que algunos de estos robos que se están produciendo en Puerto Naos podrían ser "responsabilidad de una banda especializada en sustraer aparatos electrónicos de barcos para luego venderlos" en el mercado negro.