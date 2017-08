Denuncian ante el Seprona un nuevo caso de "maltrato y abandono" animal en Lanzarote

Huella a Huella ha denunciado ante el Seprona un nuevo caso de "maltrato y abandono" animal por un perro que fue encontrado en Soo "lleno de heridas". El can se encuentra ahora en la perrera de Teguise y, según la portavoz de la asociación, ha sido incautado tras la denuncia.

Fue el pasado jueves 24 de agosto cuando un turista encontró al animal, aunque Huella a Huella no lo vio hasta el sábado, día de voluntariado. Billy, como así se llama el perro, apenas se "mantenía en pie", tenía la "mirada perdida, su cuerpo lleno de heridas, su boca sin apenas dientes" y estaba "lleno de bultos", por lo que fue llevado "de inmediato" al veterinario. "El resultado fue el que esperábamos, toda una vida de maltrato y abandono", afirman desde la asociación, desde donde han hecho público a través de Facebook el informe del veterinario en el que se señala que el estado del perro era "muy malo".

A diferencia de otros casos, en este el animal tenía chip. Sin embargo, cuando localizaron al dueño, éste les dijo que" él lo había adoptado de cachorro y que lo regaló a otra persona sin hacer el cambio obligatorio de nombre en los datos". "El supuesto dueño actual quería venir a buscarlo, aludiendo a que el perro está bien", afirman desde Huella a Huella, desde donde muestran su "indignación". No obstante, desde la asociación apuntan que al no estar registrado como el dueño legal, no podía recogerlo y que, además, ahora el perro ha sido incautado, por lo que habrá que esperar a ver qué determina la Justicia.

Aun así, por "lo ocurrido en casos anteriores", en Huella a Huella no tienen muchas esperanzas y, por ello, han querido dar a conocer su historia aunque temen que Billy pueda "volver al lugar donde se encontraba".