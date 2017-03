Denuncian un robo en el local que alquilan los Centros Turísticos en el puerto Marina Rubicón

Uno de los locales que siguen alquilando los Centros Turísticos en el puerto deportivo Marina Rubicón sufrió un robo hace diez días, que no había trascendido hasta ahora. Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil, los asaltantes se llevaron dos ordenadores portátiles y una caja fuerte donde se guardaban “705 entradas” para el museo submarino, cuyo precio a la venta ascendería a “6.320 euros”. Un dato que niega el consejero Echedey Eugenio, que confirma el robo pero afirma que los asaltantes solo sustrajeron un ordenador y 10 entradas.

El asalto se produjo en la “Oficina de Información” del Museo Atlántico, habilitada en uno de los dos locales que los Centros Turísticos alquilaron a los dueños Marina Rubicón. El contrato de alquiler se firmó en julio de 2015, para que fueran utilizados como taller por el artista Jason de Caires, para realizar las figuras. Ahora, dos meses después de que se inaugurara el museo, los Centros mantienen el alquiler de esos locales y una parte se ha destinado a la "Oficina de Información".

Fue un trabajador de esta oficina quien denunció el robo el pasado lunes 6 de marzo. Según el atestado de la Guardia Civil, a las 19 horas del domingo anterior, este empleado recibió una llamada advirtiéndole de que la oficina se encontraba abierta. Después, descubrieron que alguien había accedido al interior, tras romper “un cristal de la puerta”, según ha explicado el consejero.

Se desconoce la hora del robo

En la denuncia no se pudo precisar la hora del robo ni, por tanto, cuánto tiempo permaneció el local abierto y con la puerta rota. Según el atestado que realizó la Guardia Civil, el robo habría ocurrido entre las 6 de la mañana del domingo y las 19 horas de ese mismo día. Sin embargo, Eugenio afirma que la oficina permanece abierta todas las mañanas, durante el horario de apertura del museo, y que el robo tuvo lugar entre el sábado y el domingo.

Aunque el denunciante no pudo dar datos de los asaltantes, sí señaló que el dueño de un local cercano vio esa tarde a un grupo de unos cuatro o cinco jóvenes, que después fueron sorprendidos robando en otro establecimiento. En cuanto a la investigación, el consejero afirma que hasta el momento no les consta que se hayan producido detenciones. Al respecto, precisa que hay “un sistema de cámaras” y “una empresa de seguridad” en el puerto, aunque los locales no contaban con cámaras ni otras medidas de seguridad.

El robo registrado en esta oficina del museo submarino es al menos el tercero que se produce en los Centros Turísticos en poco más de un año. Otro se registró en Jameos del Agua, donde se llevaron más de 70.000 euros de la recaudación de la taquilla, y otro en el Monumento al Campesino, donde forzaron dos cajas fuertes y lograron robar unos 4.000 euros.

“El artista sigue trabajando” en esos locales

En cuanto a los locales que los Centros Turísticos siguen alquilando en Marina Rubicón, Echedey Eugenio afirma que el trabajo en el taller “no ha terminado” y que “el artista está trabajando allí”, pese a que el museo fue inaugurado el pasado mes de enero. Preguntado sobre en qué está trabajado De Caires, dado que se anunció que ya se había terminado la obra, Eugenio ha señalado que la pasada semana “se sumergió una pequeña escultura” y que “cree” que “queda alguna más”, aunque la parte principal ya está terminada. “Ahora creo que está trabajando en una figura”, ha añadido.

Lo que no ha concretado es cuándo se dará por terminado el museo ni cuándo dejará de pagarse el alquiler por estos locales. Sobre esto último, se ha remitido al contrato firmado con Marina Rubicón, en el que se estipula que estará en vigor “por el tiempo necesario para la culminación del museo submarino y mientras sea necesario para el artista Jason de Caires, con un límite de 24 meses desde la fecha de firma del contrato”, siempre que ambas partes no lleguen a otro acuerdo distinto.

“El contrato es el mismo que ya teníamos”, ha señalado el consejero, al preguntarle por la Oficina de Información que se ha abierto en una parte de esos locales. En virtud de ese contrato, firmado el 1 de julio de 2015, los CACT pagan a Marina Rubicón 2.000 euros mensuales, más el IGIC, más “gastos de mantenimiento y conservación” a razón de 2,4 euros por metro cuadrado, además de asumir el pago del IBI de estos locales.