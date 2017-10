Un camión encargado de recoger la basura de los barcos se cae al agua en Los Mármoles

FOTOS: Sergio Betancort

Un camión encargado de recoger la basura de los barcos se cayó a primera hora de este viernes al agua en el Puerto de Los Mármoles.

Según han relatado a La Voz fuentes cercanas a la Autoridad Portuaria, el conductor había dejado el camión estacionado en la rampa de acceso tras acabar de recoger los residuos del buque de la Naviera Armas, no se sabe si porque falló el freno de mano o porque no estaba bien echado, y acabó precipitándose al agua. Por suerte, el chófer no se encontraba a bordo en ese instante.

La Autoridad Portuaria activó de inmediato un protocolo de seguridad instalando una barrera en el perímetro del camión para evitar cualquier contaminación por los residuos o el combustible del camión, que fue retirado con ayuda de una grúa.