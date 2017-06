Cae en Puerto del Carmen un premio de la Bonoloto de más de 54.000 euros

La localidad de Puerto del Carmen ha sido agraciada este lunes, 12 de junio, con un premio de la Bonoloto valorado en 54.439,36 euros. El ganador, que acertó cinco de los números del sorteo y el complementario, compró su boleto en la administración de lotería número 2, situada en la calle Bajamar.

"Yo estoy desesperada porque venga ya", ha señalado a La Voz una trabajadora de la administración, asegurando que todavía no saben quién ha sido la persona premiada. "Verle la cara cuando venga, será un poema", ha apuntado la mujer. Y es que afirma que aunque "parece que no es mucho dinero", porque "no te soluciona la vida ni dejas de trabajar", si se pone en su lugar se da cuenta de que es una buena cantidad.

"Había 3 millones de premio, pero no, cayó el segundo", han apuntado desde la administración, que no había dado ningún premio desde abril. La combinación ganadora del sorteo fue la de los números 4, 5, 24, 41, 42 y 45, con el 7 como complementario y el 5 de reintegro.