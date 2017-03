Un agricultor de Teguise denuncia el robo de 40 olivos de un metro de altura recién plantados

Marcial Cabrera, un agricultor de Teguise, ha denunciado el robo de 40 olivos, de más de un metro de altura, que acababa de plantar en su finca. El robo, según ha explicado este hombre de 84 años a La Voz, se produjo en la madrugada del pasado miércoles 22 de febrero. “Como llovió esa noche iba a ir abonarlos al día siguiente. Mi sorpresa es que ese miércoles cuando fui a hacerlo, me encontré que se los habían llevado. Me indigné”, ha indicado Marcial quien ese mismo día presentó la denuncia ante la Policía Local. Desde este cuerpo de seguridad, a su vez, la trasladaron a la Guardia Civil.

“Quien cometió el robo conocía bien la agricultura” ha afirmado este hombre. Y es que, según ha relatado, el autor o los autores cogieron los olivos “con tanta amabilidad” que “no sacaron ni un trocito de tierra”. Marcial tenía previsto inicialmente comprar más ejemplares el día que descubrió los hechos: “Yo quería plantar unos 100, pero al principio sólo planté esos 40”.

En cuanto al coste económico de los árboles sustraídos ha señalado que su cuantía no es muy elevada ya que el Cabildo vende a los agricultores cada olivo por un precio de 2,70 euros. “Me había gastado más en el estiércol para abonarlos”, ha detallado este agricultor que además había invertido su tiempo y su trabajo en plantarlos. Ahora sólo espera que encuentren a los responsables y los árboles sustraídos.

No se denuncia apenas

Por su parte, desde la Guardia Civil han indicado a La Voz que en la zona norte de la isla actualmente no se denuncian apenas robos de hortofrutícolas. En este sentido, han explicado que puede que no lleguen a formularse denuncias porque no se producen este tipo de delitos o que no se presenten porque si los hay sean de escasa importancia.

Hace unos años en Teguise la Policía Local y la Guardia Civil sí organizaron grupos de trabajo para perseguir y evitar robos ante las quejas de agricultores del municipio que veían como en plena recogida de las papas sufrían pequeños robos de éstas,como publicaba entonces La Voz.