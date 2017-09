Trabajadores de seguridad privada se concentran en Lanzarote contra la "precariedad" del sector

Trabajadores de la seguridad privada se concentraron este jueves frente a las puertas de los Juzgados de Arrecife contra la "precariedad" del sector.

Desde los sindicatos acusan al Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos de "facilitar adjudicaciones a las ofertas más baratas y a empresa que no aplican el convenio del sector aun teniendo sentencias en contra de sus convenios de empresa". De esta forma, denuncian "una dejación de funciones" de los gobernantes "al no velar por el cumplimiento de la norma, permitiendo que empresas que no pueden aplicar sus convenios de empresa lo apliquen fomentando con ello el recorte de salarios, recorte en mejoras sociales y permitiendo el establecimiento de la precariedad y la pobreza más absoluta".

"Denunciamos a los mayores usuarios de la seguridad privada al Gobierno de Canarias, Ayuntamientos y Cabildos por permitir que Seguridad Integral Canaria subrogue a sus trabajadores a empresas como Sinergias de Vigilancia con salarios aun más precarios y que les dé igual permitiendo que se incumpla la norma en su propia casa", señalan los sindicatos convocantes (UGT, FSTP-USO, Intersindical Canaria, Alternativa Sindical y CCOO) en un comunicado

"Nuestro Gobierno fomenta y permite que se establezcan nuevos salarios en nuestro sector con más de 400 euros por debajo del convenio estatal para las empresas de seguridad", afirman. De este modo, añaden, se fomenta "el retraso en el abono de las nóminas, que los concursos públicos sean subastas puras y duras, dándole los servicios de seguridad al postor más barato".

Los sindicatos solicitan al Gobierno canario que en la nueva Ley de Cláusulas Sociales que se quiere implantar para los pliegos de condiciones en la contratación pública se garanticen las condiciones económicas, laborales y sociales de la mano de obra. "Solicitamos que la propia administración sea el garante principal del cumplimiento de los pliegos de condiciones, solicitamos que el cumplimiento del convenio del sector sea objeto primordial del contrato y de obligado cumplimiento y solicitamos que se establezcan comisiones de control y y seguimiento sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones donde estén representados empresas, gobierno y sindicatos", reclaman.

En este sentido, los sindicatos recuerdan que, dentro de la Ley de Contratos Públicos tramitada en el Congreso, vienen solicitando y exigiendo la implantación de elementos de salvaguarda, así como la responsabilidad subsidiaria de los propios clientes que acaben con la explotacion laboral de los vigilantes de seguridad, que toma su inició en su máxima expresión con empresarios de nuestra isla que, lejos de catalogarse como modélicos, en la práctica demuestran ser todo lo contrario".