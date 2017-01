La cantante lanzaroteña Rosana graba en la isla el videoclip de 'En la memoria de la piel'

La cantautora lanzaroteña Rosana Arbelo graba desde este sábado en la Isla el videoclip de En la memoria de la piel, el segundo sencillo de su nuevo álbum, al que también da título esa canción. La conocida revista musical Billboard ha elegido este disco como uno de los diez mejores álbumes latinos de 2016.

La artista se mostró "muy contenta" de realizar este trabajo en su tierra natal y subrayó que "llamándose de esa manera [en referencia al nombre del sencillo y su disco] no podía grabarse en otro sitio que no fuera Lanzarote. Es la esencia de uno que no se olvida ni queriendo. Y tampoco la quiero olvidar nunca porque tiene que ver con cada uno de nosotros".

La grabación comenzó a primera hora de este sábado en el Charco de Los Clicos, en El Golfo (Yaiza), uno de los paisajes más espectaculares de la Isla surgidos a partir de una erupción volcánica submarina que dio lugar a un cráter que alberga en su interior una laguna de color verde esmeralda.

Los Hervideros, Timanfaya, La Geria, el Volcán de El Cuervo o lJameos del Agua son otros de los lugares junto con El Golfo, por los que se ha interesado el equipo de rodaje que acompaña a Rosana, una veintena de profesionales, además de los figurantes de la Isla que participarán en este cortometraje musical dirigido por Iñaki Peñafiel.

Lea la noticia completa en La Provincia