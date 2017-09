El rock protagoniza la primera jornada de la 5ª edición del Festival Arrecife en Vivo

Fotos: Sergio Betancort

La primera jornada de la quinta edición del Festival Arrecife en Vivo arrancó este viernes en la Playa del Reducto con la música de Rock & Fun. Lady Rock a la voz, Carlos Amat a la batería, Mey Alean al bajo y Pedro Herrero al mando de la guitarra tocaron los primeros acordes del concierto ‘Nuestra Gente Menuda Cajasiete’. De clásicos históricos de Chuck Berry, al Be, my baby de The Ronettes.

Un espectáculo especial para un público familiar. El objetivo es doble: que los niños se aproximen a la cultura del rock (a menudo relegada y poco divulgada durante la infancia) y que los adultos puedan disfrutar de un concierto de calidad con los chinijos.

A las siete, la batucada Villa Pipol desplegó su espectáculo de percusión y encabezó el primer pasacalles de la jornada, desde el Reducto hasta La Plazuela. Tambores, güiras, surdines y cajas marcaron un ritmo carnavalero que aumentó las revoluciones del público.

Así llegaron los espectadores a La Plazuela, donde esperaba Molina Molina sobre el escenario. Es la primera vez que tocan en Canarias. El músico granadino es proximidad, sensibilidad, ritmo y belleza en las letras. En el escenario Bestial Print suenan temas de su último disco, La gran esperanza blanca.

A Pepe Molina le acompañó una banda formada por Óscar Espín a la guitarra, Saray Sáez a la batería, de nuevo la bajista Mey Alean y César Pérez a los sintetizadores.

El primer contratiempo del festival llegó a las 21.00 horas: Guillermo Sinnerman, el guitarra de Los Bengala no pudo tocar debido a un ataque de lumbalgia y la productora encargada del evento H. Smith Solutions tuvo que buscar un alternativa.

Roberto Herrero, Carlos Mirat y Mey Alean, encadenan su tercer concierto consecutivo y Borja Téllez, el compañero y batería del dúo zaragozano Los Bengala se presenta en el Charco y se disculpa con el público de Arrecife en Vivo.

El trío de rockeros que sustituyó a Los Bengala desplegó un espectáculo de versiones de rock and roll: de los “blue suede shoes” al Dead or Alive de Bon Jovi, pasando por AC/DC.

Los Villa Pipol volvieron a iluminar la noche lanzaroteña. El Dedo que señala ebal siguiente concierto, luminoso y enarbolado por el músico lanzaroteño Buli Panés, marcó la dirección: escenario Arehucas, Marina Lanzarote.

Los Naive New Beaters tardaron 15 minutos en salir y el público, acostumbrado a la puntualidad de Arrecife en Vivo, empezó a reclamarles. Pero pronto dejaron claro que estaban en Lanzarote para generar grandes olas de ruido y movimiento.

Naive New Beaters son pop, rock bamboleante, electrónica, rap… Son humor y una pancarta gigante que dice: “Muévete, disfruta, no te mira nadie”. Su single Heal tomorrow, que acaba de alcanzar los 20 millones de reproducciones, enfila el cierre de una noche marcada por la divulgación musical.

Más allá de la medianoche, We Are Not Djs toman el relevo. Los malagueños son muy queridos por el público lanzaroteño: el año pasado firmaron una sesión de baile memorable y este año llegan dispuestos a todo. Primer tema de la noche: una guitarra flamenca que termina siendo el We will rock you de Queen.

La próxima cita será viernes 29 de septiembre, con el rock&fuzz de Inadaptados, el swing y rock clásico de los barceloneses The Sick Boys, Jenny & The Mexicats (un combo mexicano con más de 600.000 seguidores, fuego sobre el escenario), The Whip (electrónica y guitarra de club, made in Manchester), Serial Killerz (dj y percusión), el dj grancanario Dsua Ill Man y, en el pasacalles, los tinerfeños 101 Brass Band.