El presidente de AICAL hace balance de la Feria de Artesanía: "Parece que ha ido peor que otros años"

El presidente de la Asociación Intercultural de Artesanías de Lanzarote (AICAL) ha hecho balance en Radio Lanzarote-Onda Cero de la Feria de Artesanía. "Parece que ha ido peor que otros años", ha reconocido Fernando Redondo en cuanto a las ventas, aunque ha precisado que aún no tiene cifras concretas. No obstante, aunque ha apuntado que "habrá que ver a qué se atribuye", cree que el que las ventas hayan empeorado puede deberse más a que "ha fallado el turismo" que al hecho de que la feria se haya celebrado antes de las fiestas de Los Dolores.

De hecho, Fernando Redondo sigue apostando porque la Feria de Artesanía se celebre fuera de las fiestas. "Primero, por los accesos, porque es más cómodo para las familias y, segundo, porque no hay ninguna feria en Canarias que coincida con una fiesta; las ferias de artesanías son ferias por sí mismas", ha señalado el presidente de AICAL, quien ha dicho entender aún así "que la gente que la a la romería quiera encontrarse un sitio donde estar".

Por ello, el portavoz de esta asociación, que engloba a 70 artesanos de Lanzarote y a la mitad más o menos de los que había de la isla en la feria, ha ido incluso más allá y ha planteado que "la mejor solución" sería hacer dos ferias, una insular al margen de Los Dolores y otra en las fiesta. "Eso sería mejor para todos, para nosotros para tener más puntos de venta y para la población, que podría ir a la fiesta y tener una feria alli",

Fernando Redondo ha querido dejar claro no obstante que la decisión de que la feria se celebrara fuera de las fiestas de Los Dolores la tomaron los artesanos. Según ha explicado, el Cabildo realiza todos los años una encuesta entre todos los artesanos que participan en la feria y, el año pasado, "el 78% se mostró a favor de cambiar las fechas".

Jesús Machín: "El separar esto perjudica a todos"

Por su parte, el alcalde de Tinajo, que en su día dijo estar "muy cabreado" porque la feria se celebrara antes de las fiestas, también ha realizado una encuesta. Jesús Machín afirmó este lunes en Radio Lanzarote-Onda Cero que aún no tenía los datos, pero su "sentir" coincidía con el del portavoz de AICAL. "El sentir que tengo es que han vendido menos, con diferencia que otros años, excepto alguno puntualmente", señaló.

Machín, que ya advirtió en su día que "se notaría la diferencia", aseguró además haber recibido "muchas quejas" por el cambio de fechas tanto "de los artesanos" como "de la población" y apuntó que, "al margen de las encuestas", cree que "hay que tener en cuenta el interés general". "El separar a esto perjudica a todos, a la población y a los artesanos", señaló el alcalde de Tinajo, para quien también "se ha faltado al respeto al municipio de Yaiza", quien no acudió a la Feria de Artesanía al coincidir con las fiestas de Los Remedios. "El stand de Yaiza estaba vacío, no había nadie en presencia, y me parece una queja justa", manifestó Jesús Machín. "Tenemos que respetar a los pueblos. Los Remedios es una fiesta importante y hay que respetarla", insistió.

El alcalde de Tinajo ya dijo hace dos semanas que en el pregón de Los Dolores daría los tirones de oreja correspondientes y este lunes se ratificó. "Voy a hablar claro y transparente, especialmente del Cabildo. De los ayuntamientos no tengo quejas, pero sí del departamento de Industria del Cabildo", indicó Jesús Machín, que recordó que él propuso que la Feria de Artesanía se ampliara estando el Ayuntamiento dispuesto a asumir los costes de seguridad.

Balance positivo de la distribución y de los accesos

Como balance positivo, tanto el presidente de AICAL como el alcalde de Tinajo han destacado la "distribución" de la feria. Fernando Redondo también ha señalado el tema de los accesos, al estar abiertas todas las carreteras y poder acceder con el coche casi hasta la puerta.

"La gente estaba muy contenta porque llegaba con su familia hasta la misma puerta", ha destacado el portavoz de la asociación de artesanos." La feria, en sí, la distribución, estaba bien. En lo que no estamos de acuerdo es la polémica que se ha armado con la fecha", apuntó por su parte Jesús Machín.