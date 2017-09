El pregón de Carmela García da el pistoletazo de salida a las fiestas de Los Remedios

Fotos: Sergio Betancort

Este jueves tuvo lugar la lectura del pregón a cargo de Carmela García Pérez fotógrafa de reconocido prestigio internacional , que estuvo acompañada por la alcaldesa Gladys Acuña y el concejal de Fiestas, Javier Camacho, Acuña fue la encargada de presentar a la pregonera a la que definió como "artista del mundo que ha llevado el nombre de Yaiza y de Lanzarote por países tan dispares como Nueva York, Japón, París, Ámsterdam, Copenhague etc. o comunidades españolas como Madrid y Valencia", La alcaldesa dijo de Carmela García que "los vecinos de Yaiza la veían como una artista sensible de alto vuelo, pero también como la hija de Gertrudis, presente en el acto de su padre Evaristo ya fallecido y de sus hermanos Mariela, Evaristo, José Luis, Yoli y Emilio", Gladys Acuña en su intervención agradeció a Carmela el regalo de la magnifica obra "Ofelia", de grandes dimensiones la cual forma parte de un tríptico que ha viajado por el mundo y que será colocada en una de las paredes del salón de la Casa Benito Pérez Armas. También señaló que la propia Carmela vivió en esta casa los primeros cuatro años de su infancia.

A continuación inició la lectura de su pregón,un texto muy emotivo, cargado de vivencias de "una niña que sin darse cuenta llegó a la madurez". Carmela desnudó su alma para compartir con todos cómo disfrutaba con las fiestas desde las Navidades con la Misa del Gallo, los Carnavales cuando se refajaba con sus hermanos y amigas, la Semana Santa con las procesiones, el Corpus Christi participando en la realización de las alfombras de sal, las fiestas de San Juan con las hogueras y el baño en la playa. La fiesta más importante, la de Nuestra Señora de Los Remedios con los estrenos de los vestidos, la comida especial, los dulce caseros, vivencias que no se olvidan y después de Los Remedios la vuelta al colegio." Luego por las tardes a jugar en la plaza bajo la pimienta negra que tenía categoría de árbol notable y simbólico, allí jugaba con sus amigas, a la soga, al anillito, con los hilos, al palmo, a los yoyós etc. Carmela García enamoró a todos los presentes por su forma llana, campechana y sencilla de relatar sus vivencias. Antes de finalizar dijo. "No me cabe ninguna duda que esos primeros años fortalecieron en mi interior un sentimiento muy grande de seguridad y pertenencia, herencia que llevaré siempre conmigo".

El público le premió con sus aplausos y a continuación subió al escenario su sobrina Nuvi Tavío y su esposo Sergio Rodríguez con la guitarra y le obsequiaron con la canción "Nómadas", canción que a Carmela le gusta mucho. Finalmente, la alcaldesa y el concejal de Fiestas le hicieron entrega de una escultura como agradecimiento por haber aceptado la petición de pregonar las fiestas de los Remedios 2017.