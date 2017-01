La Once repartirá suerte con la imagen de la Cueva de Los Verdes

Lanzarote repite como imagen de un sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que esta vez ha decidido adentrarse en la Cueva de Los Verdes. Este centro turístico será la imagen de los cupones correspondientes al sorteo del martes 31 de enero.

El cupón con la fotografía de la gruta ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente accidental del Cabildo, José Juan Cruz, quien estuvo acompañado por los consejeros de Cultura y Bienestar Social, Óscar Pérez y Lucía Olga Tejera, y por los delegados territoriales y locales de la ONCE, José Antonio López y Manuel Sosa.

Unos 20.000 operadores de la ONCE distribuidos por toda la geografía nacional serán los encargados de vender los más de 5 millones de boletos con la instantánea de la Cueva. En ese sentido, el presidente accidental de la Corporación agradeció a la ONCE que un año más elijan la isla como imagen de uno de sus sorteos. “Para nosotros, como destino turístico, es importante que nuestro patrimonio, nuestra oferta natural y paisajística, se dé a conocer en España y el mundo. En esta ocasión, nos sentimos honrados con la elección ya que se trata de uno de los centros de Arte Cultura y Turismo que proyecta la esencia de Lanzarote a través de la particular visión de César Manrique”, indicó.

La ONCE creó "más de 6.000 puestos de trabajo en 2016"

Por su parte, José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, destacó que la implicación ciudadana hace posible que la Organización financie proyectos para la formación de personas con discapacidad intelectual. “En 2016 se crearon más de 6.000 puestos de trabajo”, apuntó, invitando a la población a la compra de cupones de los diferentes sorteos que se celebran a lo largo del año.

Los consejeros de Cultura y Bienestar Social, Óscar Pérez y Lucía Olga Tejera, destacaron que la colaboración con la ONCE es un trato de justicia mediante el cual se difundirá uno de los espacios más emblemáticos de la isla, “cuya imagen ayudará a vender los números de la suerte y a generar los dividendos que permiten el mantenimiento económico de la gran maquinaria de la ONCE". "Una entidad que ayuda a que las personas invidentes tengan vidas completamente normalizadas, acceso a la formación, y una voz potente que les represente y vele por sus derechos”, subrayaron.

Durante los últimos cuatro años, media docena de imágenes de la isla han aparecido en sorteos de la ONCE.