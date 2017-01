Un observador astronómico afincado en Nazaret consigue que un asteoride lleve su nombre

¿Qué tienen en común el observador astronómico Gustavo Muler, afincado en Nazaret (Teguise) y el músico Freddy Mercury? Ambos cuentan con un asteroide que lleva sus nombres. Muler ha recibido recientemente la noticia: otro astrónomo perteneciente al observatorio americano Minor Planet Center le ha astrónooregalado” la denominación del asteroide. Y es que, según ha explicado Muler en Radio Lanzarote-Onda Cero, los descubridores de asteroides deciden el nombre que les ponen, aunque nunca puede ser el del propio descubridor.

Muler no sólo es un apasionado del mundo de la astronomía, sino que también es fotógrafo de esta materia. Hasta el momento, desde el observatorio que tiene en su casa de Nazaret, este argentino de nacimiento y lanzaroteño de corazón ha descubierto entre 64 y 70 asteroides. No obstante, ha indicado que el proceso es curioso ya que “si no los sigues los puedes perder. Otro lo puede redescubrir, se puede hacer con la propiedad virtual de la piedra que tú has descubierto”.

Dos de los asteroides descubiertos por él llevan el nombre de sus hijos. Ahora, él mismo se suma a esta estela familiar cósmica. Ha asegurado que esta situación le anima a continuar con su pasión. No obstante, ha señalado que lleva un tiempo parado, por las nubes que han poblado el cielo lanzaroteño últimamente. ”Eso, unido a la contaminación lumínica, hace que no se llegue a la calidad del cielo”, ha añadido, señalando que muchos turistas le cuentan, admirados, que hace años que no ven un cielo así. A lo que él les replica: “si hubieras llegado hace cinco años…”

Por último, Muler ha animado a disfrutar de los cielos de la isla y ha invitado a acudir a la observación gratuita que tendrá lugar el próximo 3 de febrero en el Castillo de San Gabriel, en Arrecife.