Un lanzaroteño, desesperado tras tres meses sin ver a su hijo: "Su madre no lo devolvió y temo por él"

"Desesperado". Así se siente un padre lanzaroteño que denunció a su expareja en julio por incumplir el régimen de visitas y no devolverle a su hijo, del que tiene la custodia. Joenay Jesús Hernández lleva desde entonces batallando, pero no ha conseguido recuperar a su pequeño, de cuatro años, a pesar de que la Justicia ordenó en agosto a la madre, que reside en La Palma, que procediera a la entrega del menor. "Temo por mi hijo", asegura este padre, que también denunció a su expareja en abril por presuntos malos tratos hacia su hijo.

Joenay tiene la custodia de su hijo desde diciembre de 2016 y, según el régimen de visitas, a su expareja le tocaba el periodo de vacaciones del niño desde el 15 hasta el 31 de julio. Sin embargo, llegada la fecha, "no lo devolvió". Ahí empezó el periplo de este joven, que en estos meses asegura que ha denunciado hasta "cuatro veces" a su expareja tanto en los Juzgados como en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. Además, en todo este tiempo, Joenay afirma además que apenas ha sabido nada del niño pues la madre "no" le cogía el teléfono. De hecho, asegura que supo que el pequeño había sido matriculado en un colegio de La Palma porque él llamo a todos los centros. "Ayer, después de dos meses y medio, conseguí hablar con él porque llamé desde un número desconocido, y me decía: papi, me quiero ir", cuenta este joven.

El 9 de agosto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Los Llanos de Aridane dictó un auto ordenando a la madre que procediera "sin más dilación" a la entrega del menor "al progenitor custodio". "Hubo una ejecución de sentencia, pero ella le dijo al secretario que no le iba a entregar a su hijo y no han hecho nada", se queja este lanzaroteño, que no entiende "por qué no multan" a la madre y le dejan ir buscar a su hijo. "Estoy cansado de que me digan que tranquilo y sangre fría. Ya la sangre se calentó", añade este joven, que cree que la madre no devuelve al niño sólo "por hacer daño", pues asegura que nunca reclamó su custodia.

"Temo por mi hijo"

Este martes, tras haber hablado con La Voz y acudir de nuevo a los Juzgados "desesperado" en busca "de una solución", Joenay ha podido saber que la madre del menor ha sido citada a declarar ante el juez el día 30. Sin embargo, según ha explicado a su salida del Palacio de Justicia, el niño permanecerá con su expareja hasta entonces. "Temo por mi hijo", confiesa este padre lanzaroteño. Y es que, en abril, Joenay denunció a la madre por malos tratos a su hijo después de que regresara de estar con ella en las vacaciones de Semana Santa con "morados".

"Vino en Semana Santa, un día de calor, con una camisa de manga larga, un sueter y una chaqueta, y traía dos pantalones. La que es mi mujer ahora le quitó la ropa y entonces le vimos los morados", relata. Según reza en el parte de lesiones que el padre del pequeño adjunto entonces a la denuncia, el niño presentaba hematomas por todo el cuerpo y refirió a los médicos que se los había hecho "su madre" y "una prima".

Joenay cuenta que, además, tras haber podido hablar con su hijo este lunes, recibió una foto de él, en la que estaba "muy delgado". "Mi hijo ha perdido mínimo 10 kilos", apunta mientras enseña la fotografía. "¿Supuestamente no es el bienestar del niño lo que los jueces buscan? Mi hijo no está bien", insiste este padre lanzaroteño. "Yo creo que no le dan de comer", señala por otro lado la abuela paterna, quien también está preocupada por su nieto. "Lo único que pido a la Justicia es que nos ayude", solicita esta mujer, que cree que "si no hacen nada por traer al niño con su padre, al niño le va a pasar algo.