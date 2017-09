Lanzarote inaugura curso escolar estrenando el Centro Integrado de FP y el IES de Altavista

El curso escolar arranca este año en Lanzarote estrenando una importante demanda de la comunidad educativa de la isla como es el Centro Integrado de FP. Además, la isla también estrena nuevo centro de Secundaria, el IES Altavista, que podría pasar a denominarse próximamente Mercedes Medina.

Estas son las novedades que el director insular de Educación, Mario Pérez, ha destacado en el arranque del curso escolar. Los alumnos de Infantil y Primaria ya volvieron a las clases este lunes y este miércoles lo harán los de Secundaria. En total, 20.386 alumnos sin contar los vinculados a FP, pues aún está abierta la matriculación para algunos ciclos. "Estaremos bastante igualados al año pasado. En Lanzarote no se ha notado la bajada que se está produciendo de alumnado en el conjunto del Estado y en Canarias, donde se están cerrando colegios por no tener alumnado", ha apuntado Pérez.

En cuanto al arranque del curso en Infantil y Primaria, el director insular de Educación ha asegurado qen Radio Lanzarote-Onda Cero ue se llevó a cabo "con normalidad", aunque no obstante ha reconocido que "faltaba algún docente en algún centro" y que incluso "anoche se hizo un nombramiento". "Hay plazas de determinadas especialidades que son difíciles de cubrir, principalmente porque se agotan las listas. Que nosotros tengamos conocimiento, hay alguna dificultad en algún centro, pero no como el año pasado", ha precisado Mario Pérez, que ha insistido en que "son temas menores".

Preguntado sobre si el profesorado que se trasladada a Lanzarote tiene problemas para conseguir vivienda en alquiler, el director insular de Educación ha negado que estén teniendo muchas dificultares. Al respecto, Pérez ha reconocido que "cuando las sustituciones son cortas, el profesorado no encuentra porque los pisos no se alquilar por 15 días", pero ha afirmado que "cuando son más largas y de todo el curso" no están teniendo "tantas dificultades". "Los propietarios saben que es una garantía alquilar a un profesor porque lo tiene todo el curso y además en verano lo deja libre", ha añadido

Inversiones pequeñas y grandes obras

El director insular de Educación también ha enumerado algunas inversiones hechas en los centros escolares tanto por parte de los ayuntamientos como del Gobierno de Canarias. Así, ha dicho que, entre otros, se han hecho obras en el IES Blas Cabrera, en el CEO de Argana, en Tinajo, en Los Geranios, en el IES de Altavista y en Uga, donde se ha construido un nuevo aula, baños y almacenes. "Se han hecho obras necesarias para comenzar el curso", ha apuntado. El IES Arrecife, por su parte, ha ha cambiado de nombre pasando a ser Las Maretas.

También ha hablado Mario Pérez de las "tres grandes obras" en marcha en la isla en materia de Educación como la del nuevo colegio La Destila, "que va muy avanzada". "La misma empresa está haciendo el CEO de Playa Blanca y en los próximos meses veremos una infraestructura totalmente necesaria". En cuanto al IEs de HAría, ha afirmado que se han encontrado "con dificultades en temas de canalización que está afrontando el Ayuntamiento". "Yo siempre digo que esta es la legislatura de la educación, porque las inversiones son importantísimas no sólo para Lanzarote sino en el conjunto de Canarias", ha concluido.