“El movimiento se demuestra andando y ahí está nuestra labor”. Así responde la portavoz de la asociación Huella a Huella, Nuria Cárdenas, a las críticas de la Sociedad de Cazadores de Lanzarote, en las que acusaban a la protectora de animales de buscar sólo “la controversia” y “la foto”. Cárdenas rechaza estas afirmaciones señalando que sí acuden a los foros creados para luchar contra el maltrato animal, en contra de lo que sostiene la Sociedad de Cazadores.

En este sentido, Cárdenas aclara que están presentes en los foros y actividades se convocan a favor de los animales, con la única limitación “del horario en que se lleven a cabo”. Y es que, tal y como recalca, los miembros de Huella a Huella son voluntarios y, por tanto, tienen que realizar esas labores en su tiempo libre.

Desmiente igualmente que su organización únicamente difunda noticias en las que “se generaliza y acusa indiscriminadamente a todos los cazadores” de situaciones de supuestos abandonos o maltratos, tal y como señalaban desde la Sociedad de Cazadores en un comunicado remitido a La Voz. “No acusamos directamente a nadie”, afirma la portavoz de Huella a Huella, apuntando que no sólo les llegan podencos y perros de caza, aunque sí son más los ejemplares de este tipo de razas. No obstante, desde la protectora insisten en que no quieren entrar en ninguna "polémica".

Recogidos "sin problema" por cualquier persona

La Sociedad de Cazadores también se quejaba de que en el municipio de Teguise, donde Huella a Huella tiene un convenio con el Ayuntamiento, ni sus guardas de caza ni cualquier otro ciudadano puede entregar en el albergue “a un perro asilvestrado que haya conseguido rescatar o retener, ya que se consideraría al perro como responsabilidad de la persona que lo haya recogido”.

En el comunicado que enviaron a La Voz, este colectivo de cazadores aseguraba que en noviembre de 2015 recibieron un escrito del Ayuntamiento, en el que les informaba de que se había restringido la recogida de perros “única y exclusivamente a los animales abandonados de hecho, sin tenedor o propietario que los custodie”. Cárdenas asegura no tener constancia de esta circunstancia. De hecho, asegura que son "muchos" los animales que son llevados al centro por parte de personas que se los encuentran, sin que se produzca ningún tipo de problema.

La portavoz de Huella a Huella asegura que seguirán trabajando “en la misma línea” y que su prioridad es el bienestar de los animales en Lanzarote. Uno de los principales problemas que han observado, según indica, es que muchos perros no están debidamente identificados. “El tema del chip es una asignatura pendiente en esta isla. No hay un control generalizado”, cuenta.