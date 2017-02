Indignación entre los clientes del gimnasio Assa Sport, que les ha notificado el cierre con un sms

El gimnasio Assa Sport cerró sus puertas sin previo aviso en la noche de este martes, según han confirmado desde la dirección Marina Lanzarote, que afirma que está trabajando "intensamente" para dar una solución a los clientes. Fue pasadas las 23 horas cuando los usuarios de este gimnasio, ubicado en el puerto deportivo de Arrecife, recibieron la notificación del cierre a través de un sms en su teléfono. “El día 31/01/2017 el centro deportivo Assa Sport cesa su actividad. En breve podremos darles mas informacion. Gracias”, se limitaba a señalar ese mensaje.

La directora de Marketing del grupo Puerto Calero, que gestiona Marina Lanzarote, Pilar Hernández, ha explicado que se han puesto “a disposición de los usuarios para ayudarles en todo lo posible”. Algunos de esos clientes también se han dirigido a La Voz para mostrar su “desconcierto y su enfado”. Desde Marina Lanzarote “están trabajando ya con otro operador que retomará la actividad del gimnasio. Intentarán respetar las cuotas y los servicios que tenían los usuarios para minimizar, en la medida de lo posible, los perjuicios generados a los clientes”, según ha señalado Hernández.

Orden de desahucio por incumplimiento de contrato

En cuanto a los motivos del cierre, la responsable de Marketing del grupo Puerto Calero ha detallado que habían presentado “una orden de desahucio” al gimnasio, “ya que no habían cumplido con el contrato que firmamos”. A la par estaban trabajando con el otro operador para conseguir que tras el cierre se produjese una “continuidad”, tanto para clientes como para trabajadores. “No han esperado y no nos han avisado de nada. Ni han puesto las medidas para que el siguiente operador pueda dar continuidad. Estamos trabajando para que se tarde el tiempo mínimo e intentaremos que la parte de burocracia sea mínima”, ha lamentado Hernández.

El nuevo operador podría ser Lude Servicios S.L., según han confirmado a La Voz fuentes cercanas a esta empresa, que afirman que está “en disposición de asumir el servicio que prestaba Assa Sport para que los clientes puedan continuar realizando actividades deportivas”. Eso sí, aclaran que Lude “no tiene ningún tipo de responsabilidad en la situación generada” y también precisan que “a día de hoy no existe acuerdo alguno”.

Marina Lanzarote ha puesto a disposición de los usuarios el correo electrónico centrodeportivo@marinalanzarote.com para que puedan comunicarles aquellas dudas que tengan respecto a la situación. A la par, los usuarios ya se han movilizado en las redes sociales creando su propia página en Facebook.

Mientras tanto, desde Assa Sport no han dado su versión de lo ocurrido, pese a que La Voz ha intentado sin éxito ponerse en contacto con esta empresa.