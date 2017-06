A Francisco José Navarro, el compañero

Creo que es difícil, por no decir imposible, que alguien en esta isla no conozca a Francisco José Navarro. No obstante, en mi caso, diría que no lo conocí realmente hasta que tuve la suerte de compartir trabajo y oficina con él. Así, más allá del locutor que lleva toda la vida tras un micrófono, o del presentador que ha subido a todos los escenarios de esta isla, también descubrí un compañero incomparable (como diría él, si me permite el plagio de esa palabra tan suya).

Por eso, ahora que se va a tomar un merecido descanso –que estoy segura de que no será completo, porque para él sería imposible- no puedo evitar dedicarle unas palabras de despedida, para hablar no solo del hueco que deja en Radio Lanzarote, sino también del que deja en sus compañeros.

Durante años, “Fran” nos ha hecho a todos expertos en malagueñas, isas y folías. Nos ha servido de hemeroteca de lujo y también ha sido nuestra agenda telefónica para acercarnos a cualquier personaje de esta isla. Ha sido nuestro “corresponsal” en cada cita con la tradición y el folclore. Y, al menos en mi caso, también ha conseguido arrancarme cada día una sonrisa al llegar a la oficina, con su “buenos días, señorita Lusarreta”.

Hoy, “señor Navarro”, nos toca decirte hasta luego. Y digo hasta luego, porque no te vas del todo. Por un lado, porque La Voz seguirá contando con tus crónicas de la vida cultural de esta isla. Por otro, porque sé que volverás, que no podrás evitarlo y que, aunque sea menos, te seguiremos viendo por aquí.

Yo, eso sí, echaré de menos el día a día. Extrañaré poder decir en medio de un buen día, o de un mal día, “ponme música, Fran”. Y la suerte (tortura para otros compañeros) de que entonces, en Radio Lanzarote, sonara una vez más Sabina (casi siempre), o alguna de esas canciones que ambos compartimos. Incluso, extrañaré escuchar hasta tres veces el “cumpleaños feliz” cuando llegue el próximo 1 de marzo.

Hoy se va –aunque no del todo- una parte de esta empresa y un cachito de su alma. Y más allá del merecidísimo reconocimiento que tus compañeros te han dedicado en Radio Lanzarote, y de la crónica que ha publicado La Voz de Lanzarote dando cuenta de ese homenaje y de tu trayectoria, yo también quería brindarte mi propia despedida. Al Francisco José persona, al Francisco José compañero. Al que seguro que me seguirá arrancando una sonrisa cuando la vida nos cruce en cualquier rincón de la isla, aunque ya no le pueda decir “ponme música, Fran”.

Hoy, solo me queda decirte una cosa que resume muchas: gracias por cada canción.