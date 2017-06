Francisco José Navarro cierra una etapa y recibe un emotivo homenaje en Radio Lanzarote

Llegó a Radio Lanzarote hace 44 años de la mano del azar, de Karina y, también, de su “curiosidad”, “ilusión” y “atrevimiento”. Y lo que no sabía entonces, cuando acudió a recoger el premio que ganó en un sorteo de la radio, es que entraba en esta casa para quedarse, no solo durante más de cuatro décadas, sino para siempre. Porque aunque Francisco José Navarro ha decidido acogerse a una merecida jubilación desde este viernes, siempre seguirá vinculado a esta radio que ha ayudado a construir.

Por eso, sus compañeros le han brindado en esta jornada un homenaje, al que se han sumado algunos de los personajes más destacados de la vida cultural de esta isla, de su folclore y su tradición, a la que ha dedicado toda su trayectoria profesional.

Lejos queda aquel día, en tiempos aún de Juan Perdomo al frente de Radio Lanzarote, en el que Francisco José Navarro acudió a la emisora a recoger “una caja con monchitos y botellas de Pepsi”. Él mismo se lo contaba esta semana a un compañero, recordando aquellos tiempos. “Agustín Acosta estaba haciendo un programa que le llamaban Pepsi Boom, con una lista de cantantes en aquel tiempo, como Karina, Juan Pardo, Manolo Escobar… Entonces tú llamabas por teléfono o mandabas una postal de Lanzarote con tu voto”.

Un voto a Karina y la “ilusión” de “ver la radio por dentro”

Él, en su caso, votó por Karina, que fue la más respaldada por los oyentes. Y ahí entró en un sorteo que terminó ganando. “Vine a buscar mi premio con toda mi ilusión, porque nunca había estado en una radio y quería ver cómo era por dentro”. Al día siguiente, ya estaba al frente de un programa musical en Radio Lanzarote. “Yo después lo analicé, años más tarde, y de verdad que fui un atrevido”, confesaba esta semana.

Y es que el día que fue a recoger su premio, le pasaron al estudio, le preguntaron por temas musicales y él sintió que estaba “en su salsa”. “Oye, ¿a ti te gustaría venir a hacer el programa?”, le preguntaron. Y su respuesta fue “sí”. “Esa noche ni dormí. El programa era a la 6 de la tarde, pero una hora antes estaba yo allí”, recuerda. Y es que aunque escuchaba habitualmente el programa y “conocía la temática”, ahí tuvo que empezar a aprender el funcionamiento de la radio, en un programa que recibía llamadas en directo y en el que también tuvo que encargarse de hacer el control.

Y desde entonces, también fue testigo de los cambios y la evolución tecnológica de la radio en las últimas décadas. “En lo que a material se refiere, fue abismal. De la Edad de Piedra a hoy en día, a lo último que hay en tecnología”, rememora, tras hablar de bovinas, cartucheras, discos de vinilo, cassettes y papeles donde se anotaban las cuñas publicitarias que se iban emitiendo, cuando aún no habían llegado los ordenadores. Incluso, las entrevistas telefónicas se emitían “poniendo el teléfono al lado del micrófono”, porque no había aún otra forma de hacerlo. “Es como cuando antes la gente venía de San Bartolomé al puerto caminando, porque no tenían coche. Era habitual. Nos habituamos”.

“Sin darme cuenta, 44 años”

“Se fue pasando el tiempo y sin darme cuenta, 44 años”, relataba al compañero que ha hecho de “gancho” para poder elaborar este reportaje. Y durante ese tiempo, Francisco José Navarro no solo se convirtió en referente de Radio Lanzarote, sino también de la isla y de su cultura.

Ello le llevó a ser nombrado Vecino Predilecto de Lanzarote en el año 2007 por la Asociación de Vecinos Puente de Las Bolas, y también a recibir el Premio Ajey a la Labor Social en 2010, de la mano del Ayuntamiento de San Bartolomé. A esto se suma el haber sido pregonero de fiestas como de San Marcial en 2012 y Los Dolores en el año 2007, además de otras como las de Valterra (1999), Mácher (2011) y Altavista (2015)

En su extensa trayectoria, además de no haber faltado a una cita con el Carnaval, Francisco José Navarro también se ha subido a los escenarios de todas las fiestas, para presentar a agrupaciones, corales, murgas y colectivos de todo tipo que este viernes le han mostrado su cariño en el homenaje que ha recibido en Radio Lanzarote. Y todos ellos, algunos en persona, otros por teléfono y otros incluso poniendo música en directo al programa, han querido dejar un mensaje para él, en este día que no marca un final, sino una nueva etapa en la que, seguro, seguirá vinculado a esta casa.

José Vélez, cantante:

"La alegría es la mía de poder felicitar a mi amigo Francisco José. Me parece un profesional maravilloso, una persona extraordinaria, tanto él como su familia y yo creo que la gente no se debe de jubilar nunca porque además ahora es cuando está absolutamente mejor que nunca con su sabiduría, con su experiencia y yo por lo menos no pienso retirarme si no me retira el público. Hasta que el público no deje de ir a verme yo seguiré cantando. Lógicamente, tiene que dedicarle su vida a su familia, a sus nietos, pero yo desde luego creo que la gente que se dedica como él a la comunicación, tiene que no se retira nunca, porque esto es un gusanillo igual que cantar, igual que pintar, que toda la vida vas a hacerlo… Un beso muy grande para ti ,Francisco José, para toda tu familia, y te deseo lo mejor del mundo".

Benito Cabrera, solista de timple, floclorista y comisario de la Casa del timple:

"Francisco José es un puntal y hay que estar al lado de los puntales y hay que estar al lado de la buena gente y para mí es un placer y un honor poder estar en este ratito. Esto es una despedida ficticia porque este hombre no se va a jubilar nunca. Es un personaje fundamental para entender la cultura de Lanzarote. Él ha sido portavoz y vocero de la pequeña y gran cultura de la isla. Y todos los que hacemos cultura de Lanzarote y de otras islas le debemos mucho, porque siempre está pendiente, tiene una generosidad tremenda… Yo digo que aporta su patrocinio intelectual, porque siempre está ahí, siempre nos echa una mano, no solo a través de Radio Lanzarote, sino también a través de La Voz, las crónicas fantásticas y queda en la memoria mucha de la actividad de la isla gracias a Francisco José. Que lo queremos mucho, y además yo en algún momento se lo he dicho, que hablas con todo el mundo y todo el mundo quiere a Francisco José, todo el mundo habla bien de él y todo el mundo tiene una palabra amable para reconocer el gran trabajo y que es un personaje muy querido y yo personalmente lo considero un amigo y espero que por muchos años. Muchas gracias por una vida tan bonita y tan fecunda".

Manuel Hernández, ex presidente de las murgas de Lanzarote:

"Francisco José ha sido el buque insignia prácticamente del carnaval, el carnaval sin Francisco José desde el colectivo murguero se recordará y pienso que él seguirá siendo lo que es en los concursos y lo tendremos ahí por mucho tiempo".

Orlando Suárez, presidente de la Sociedad Democracia:

"Por una parte, agradecerle desde la Junta Directiva de la Sociedad Democracia y de todos los socios, el trabajo altruista y desinteresado que ha hecho con la Sociedad, difundiendo los actos en sus crónicas, en sus intervenciones telefónicas, ayudándonos a difundir las actividades y sobre todo mantener viva determinado tipo de actuaciones musicales de diferentes orden, que nos enriquecen a todos nosotros. Le diría a Francisco José: administra tu tiempo ahora y disfruta de la vida, siguiendo con lo que te gusta y todos te lo agradeceremos otra vez".

Carmen Arrocha, presidenta de Afol:

"Felicitar a Francisco José y agradecer desde la asociación y en nombre mío propio no solo la radio, sino también siendo tan solidario con todas las ONGs y todas las instituciones no gubernamentales que estamos siempre al pié del cañón para conseguir cosas. Un abrazo muy fuerte para él".

Mari Carmen Santacruz, presidenta de la Asociación de Vecinos de Altavista:

"Yo simplemente decirle que él no se va a retirar nunca, que él va a seguir por supuesto a través de los micrófonos compartiendo todo ese tiempo libre que va a disfrutar y bueno, Francisco José y yo tenemos una amistad de hace más de 40 años, me ha presentado en infinidad de ocasiones cuando cantaba por todos los pueblos y barrios de nuestro Lanzarote. Además, como presidenta de la asociación de vecinos ha sido pregonero nuestro y además le hemos nombrado pregonero nuestro y socio honorifico de nuestra asociación y yo sobre todos los mejores recuerdos que tengo de Francisco José es cuando estábamos juntos en los camerinos, hablando de la actuación que sigue, de lo que estamos haciendo, y en los últimos años Francisco José, un millón de gracias, compañero, amigo, artista, porque también es artista dentro de lo suyo y que el mundo de la música de la isla sin Francisco Jose no hubiera sido lo mismo y que los artistas nos hubiésemos quedado muchos en el camino si no hubiese sido por su apoyo y por su labor".

Juana Saavedra, miembro de la asociación de vecinos de Mácher:

"Francisco José para nosotros ha sido un amigo, nos ha enseñado mucho, no solo en la cultura, sino modales, y cada vez que llegan las fiestas de Mácher yo lo llamo para que me de opiniones, para que me diga cómo sería ese número. Él me asesora muchísimo en todos mis actos, en todas mis salidas y para mí no es el locutor, es el amigo, el que me enseña, el que nos enseña a todos, el que siempre está con nosotros, el que necesitamos y ahí está. Desde San Bartolomé también, cada vez que lo he necesitado. Y por eso hay que darle las gracias y yo sé que Francisco José va a seguir con nosotras y que no va a abandonar hasta que sea viejito con un bastón, lo veremos en Mácher o en cualquier acto que se le pida y que él me dé un consejo, porque yo lo necesito. Desde aquí un beso grande a Francisco José en nombre de todo el pueblo de Mácher y de todas tus amistades".

Edmundo de la Hoz, presidente de la Sociedad de Cultura, Recreo y Deporte Torrelavega:

"Para mi Francisco José ha sido una persona grande en lo que es la música popular que ha sido el representante y hombre de todos los conejeros y para mí, ser amigo de él ha sido engrandecerme a mí como persona, porque sabe por los senderos que hay que caminar y para mí eso es muy importante en Lanzarote y en estos momentos".