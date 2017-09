Familiares de los ancianos de la antigua 'Sol de Otoño' piden a Fiscalía que no cierre la residencia

Familiares de los ancianos de la antigua 'Sol de Otoño' registraron el pasado 19 de septiembre un escrito en Fiscalía pidiendo que no cierre la residencia y que se dé un tiempo al centro para que subsane las "deficiencias encontradas". "No se puede dejar a nuestros mayores en desamparo", señalan su carta, donde aseguran estar sumidos "en una gran depresión, angustia y desasosiego" por no tener donde reubicar a los ancianos.

Hay que recordar que la Policía Local de Tías acudió el pasado 2 de septiembre a precintar la residencia, gestionada ahora por la Asociación para el respiro familiar y ayuda a la tercera edad Virgen de Los Dolores, después de que el Ayuntamiento decretara el 3 de agosto la suspensión de la actividad. La decisión se adoptó tras una inspección de Fiscalía en la que se detectaron "graves" irregularidades, ordenando al Consistorio que procediera a su cierre. Sin embargo, no pudo ejecutarse el precinto al continuar habiendo ancianos en su interior, según afirmó entonces el alcalde de Tías, Pancho Hernández. "Nosotros hemos llegado al punto que teníamos que llegar, que es clausurar y parar la actividad, pero como no se puede llevar a cabo, se ha informado a Fiscalía", señaló el primer edil.

Entonces, el consejero de Sanidad del Cabildo, Juan Manuel Sosa, afirmó haberse "preocupado" por la situación, pero señaló a La Voz que la institución "no" podía realojarles porque "sería una injusticia" dar prioridad a los mayores de esta residencia privada, por quienes su familiares "pagaban 1.300 euros", para ingresar en una pública, cuando "hay otros en lista de espera incluso desde hace un año". "Pueden pagar otra residencia o contratar a alguien para que los cuide en casa", recomendó Sosa.

"No podemos ocuparnos de ellos, qué más quisiéramos", apuntan los familiares en el escrito presentado en Fiscalía. "Es imposible coinciliar su cuidado con nuestros trabajos, además de que nuestras viviendas no reúnen las condiciones adecuadas para atenderles: baños adaptados, puertas por donde puedan pasar las sillas que ellos utilizan, escaleras y un largo etcétera. Estas personas necesitan una atención de 24 horas", añaden en el documento, al que aseguran que todavía no han tenido respuesta.

Consideran que los ancianos "viven felizmente" en la residencia

Los familiares consideran que los ancianos "viven felizmente" en la residencia y solicitan a Fiscalía "tiempo" para que el centro subsane "las deficiencias encontradas". Y es que aunque admiten que "no" pueden objetar esas deficiencias, sostienen que sería peor "tener que estar trasladando a los ancianos de donde se encuentran en la actualudad, ya que ello podría dar lugar a consecuencias, en algunos casos irreparables, de los mayores que allí se encuentran". "Estamos dispuestos a exigir a los responsables que éstas sean subsanadas cuanto antes", indican.

Los familiares defienden además que "el trato, cariño y atención" que reciben los ancianos de los cuidadores en esta residencia "son excelentes" y que "hay personal para atenderlos durante las 24 horas". "Todos los ancianos son bañados y cambiados de ropa diariamente, tratados con cremas hidratantes, etc. Referente a las comidas, también queremos señalar que la cocinera prepara menús especiales para los ancianos diabéticos o que tienen dietas esepeciales. No se les da comida de catering y todos nuestros mayores toman la medicación y las comidas prescritas por sus médicos a sus horas correspondientes", afirman.

En su escrito, también aseguran que "las luces de emergencia funcionan y están debidamente señalizadas", que los baños "gozan de elementos de ayuda para minusválidos", que las duchas tienen "agua caliente y fría" y que todas las habitaciones de los ancianos residentes gozan de timbres de alarma para avisar al personal de guardia de cualquier emergencia".

Por ello, cree que sus mayores están "mejor" en un centro que "presumiblemente no cumple la normativa" que "con una atención deficitaria" en otro lugar. "Es muy difícil que en las residencias que hay en esta isla se consiga que enfermos, familiares y cuidadores formen una familia u nosotros lo hemos conseguido. Si nos precintan nuestro hogar, desestructurarán lo que hemos logrado", concluyen.