Marcelino Tejera, José Manuel Cabrera y Miguel Pacheco abren oficialmente las fiestas de Los Dolores

Fotos: Sergio Betancort

Al zoco del Santuario de Nuestra Señora de Los Dolores, con una noche apacible y una temperatura que invitaba a estar al aíre libre, comenzaba el acto de lectura del pregón. Víctor Domínguez, párroco de San Roque y Rector del Santuario de de Los Dolores dio la bienvenida invitando a todos los presente a "seguir el mensaje de Jesús a través de su madre la Virgen de Los Dolores". Dio las gracias a todos los feligreses de Tinajo y Lanzarote "por la acogida que le han dispensado en estos seis año que ha estado al frente de la comunidad porque después de la celebración del tradicional Viernes de Dolores se va destinado a la parroquia de San Antonio Abad en Tamaraceite Gran Canaria para continuar con su misión sacerdotal".

Acto seguido tomó la palabra la concejal de Fiestas del ayuntamiento de Tinajo, Elisabeth Olivero invitando a todos los vecinos y visitantes "a disfrutar de los actos programados además de agradecer la colaboración de los pregoneros". Posteriormente se proyectó un vídeo con gran contenido histórico sobre el municipio de Tinajo,así como una breve reseña de los pregoneros.

Tras la proyección del vídeo, arrancó el pregón de los tres vecinos de Tinajo. Marcelino Tejera Toribio, José Manuel Cabrera Morales y Miguel Pacheco Quintero. Cada uno de ellos contó sus vivencias relacionadas con las fiestas de su niñez y juventud, "nada parecidas a las que disfrutan hoy día". Según ellos "lo único que no ha cambiado es la imagen de de Los Dolores". Recordaban cómo la amplia plaza junto al santuario no estaba asfaltada y "cómo sus vestidos y zapatos terminaban llenos de polvo". Hablaron de que cuando se acercaban por los ventorrillos enramados con palmeras y racimos de dátiles, los olores que desprendían las carnes adobadas y los estofados de carne de cabra "les llegaban a lo más hondo de sus estómagos". Entre las muchas anécdotas que narraron explicaron cómo "en las paredes cercanas al santuario pasaban la noche de la víspera durmiendo los peregrinos llegados desde la isla de La Graciosa y de otros pueblos de Lanzarote".

Estos tres vecinos de Tinajo, nacidos entre los años 1.946/47 fueron tres jóvenes emprendedores inquietos. "Quisimos agradecer a nuestras familias el pan y la educación recibida, y llevamos en nuestras espaldas unas viejas maletas con apenas ropa para cambiarnos, pero eso sí, llenas de mucha ilusión y como experiencia culinaria." Rememoraron la imagen "de una vieja cocina al calor de unos teniques". Como tantos Lanzaroteños que salieron de la isla para emprender una aventura, en 1.963 en la Escuela Regional de Hostelería de Las Palmas. Estos tres maestros de la cocina canaria, valedores del patrimonio cultural y humano de Tinajo, fueron siempre defensores de la comida tradicional de nuestra isla. Hoy son representantes de las primeras generaciones de profesionales formados en esa Escuela de Hostelería.

Una vez finalizada la lectura los tres pregoneros se sometieron una batería de preguntas todas ellas relacionas con su profesión y acto seguido les entregaron unas fotos enmarcadas como recuerdo y agradecimiento por su valiosa colaboración como pregoneros.

Después tomó la palabra el presidente del cabildo, Pedro San Ginés, el cual felicitó a los pregoneros y a todos los allí presentes haciendo también extensibles sus felicitaciones a todos los ciudadanos de Lanzarote y visitantes. Señaló que aunque no es practicante "respeta a todo aquel en estos días se acercan hasta Mancha Blanca para pedir o dar gracias a la Virgen poniendo en primera persona a su madre de la que dijo está delicada de salud y ella sí que tiene mucha fe en Ntra. Sra. de Los Dolores". Además pidió disculpas por el cambio de fechas adelantado la celebración de la Feria Insular de Artesanía reconociendo "que fue un error y que no se volverá a repetir ya que los resultados no fueron tan positivos como se esperaba".

El alcalde de Tinajo Jesús Machín también tuvo palabras de agradecimiento para los pregoneros y para todos cuantos están colaborando para que estas fiestas a nivel insular se puedan disfrutar sin ningún tipo de incidencias y aprovechando la ocasión, se dirigió a todos los representantes políticos con escaño en el parlamento de Canarias" para que echen una mano y que le Gobierno de Canarias no discrimine a Lanzarote y que aporte las partidas necesarias porque estas fiestas son tan importantes como las que celebran en las capitales de provincias".Dirigiéndose al presidente del Cabildo le digo que no le iba hacer ninguna critica pero que "lo que ocurrió este año con el adelanto de la feria que no se vuelva a repetir". Al mismo tiempo le agradeció la colaboración recibida este año para poder celebrar las fiestas decentemente este año.

Finalizada la intervención de Jesús Machín los 40 componentes de la Afilarmónica Los Tabletuos bajo la dirección musical de Crisanto Reyes interpretaron una canción dedicada a Ntra. Sra. de Los Dolores con acordes de bolero con letra y arreglos musicales de la afilarmónica titulada, Madre Dolores. Canción que fue muy aplaudida por el numeroso público allí presente. El acto finalizó con la ofrenda de flores llevado a cabo por los pregoneros, el presidente del cabildo y el alcalde de Tinajo.