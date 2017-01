Oswaldo Cabrera considera que "todos los niños ponen morritos" y no ve "sexista" su cartel

"A la altura del siglo en la que estamos, creo que todos los niños ponen morritos y no tienen por qué sonreír todos en la fotos". Así ha respondido el diseñador del cartel de una de las candidatas a reina infantil del Carnaval de Arrecife, Oswaldo Cabrera, tras las críticas lanzadas por la asociación de mujeres Tiemar . Cabrera ha manifestado que “no va a retirar el cartel” y ha defendido su trabajo. Frente a la opinión de Tiemar, que considera que este tipo de carteles con “niñas cargadas de maquillaje y con ropa inadecuada” “perpetúan una imagen de niña-mujer estereotipada”, el diseñador sostiene que no ve “el cartel excesivo ni sexista, ni que la niña esté triste en la foto como dicen”.

Por ello, ha subrayado que “mientras que los padres lo permitan, el cartel va a seguir ahí”. De hecho, tras conocer la postura de Tiemar, Cabrera ha asegurado que se puso en contacto con los padres de la niña que aparece en el cartel. “Ellos preguntaron a un abogado si tendría que borrar la foto y les dijo que no. También le preguntaron a un policía y les dijo también que no. Lo único es que recomendaron que no nos metiéramos al trapo en las redes sociales. Mientras que no lo diga un juez, el cartel va a seguir ahí”, ha sentenciado.

En todo caso, el autor del cartel ha insistido en que no ve “ningún problema en la foto” y ha recomendado, en alusión a las integrantes de la asociación de mujeres, que “si ellas tienen un problema, miren para otro lado”.

"No creo que se deba faltar al respeto a los padres"

Cabrera ha reconocido que le sorprendió la situación y las numerosas opiniones vertidas en redes sociales. En este sentido ha afirmado que el cartel “le puede gustar o no a la gente, pero no creo que se deba faltar al respeto a los padres”. Además de ponerse en contacto con ellos, Cabrera tiene previsto hacerlo también con la Concejalía de Fiestas. “También les están echando culpa, cuando ellos no hacen el cartel. El cartel lo hice yo”, ha puntualizado.

Por su parte, el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, David Duarte, preguntado en Radio Lanzarote-Onda Cero por si el Consistorio va a adoptar algún tipo de medida, ha manifestado que “éste es un asunto que no afecta al Consistorio para nada. Es una cuestión entre un diseñador que ha diseñado un cartel y los padres”. El edil ha matizado además que “el Ayuntamiento de Arrecife no contempla ese tipo de cartelería. Ni loco”.

Duarte ha explicado que “todos los años se ha hecho una reina del Carnaval infantil, por dar cabida a los niños en el Carnaval. Pero siempre en un ambiente infantil. Es lo que se busca desde el área del Ayuntamiento. Lo demás que salga por las redes sociales o salga por ahí, eso ya serán los padres o tutores los que tendrán que estar de acuerdo”. El edil ha añadido que "lo que se celebra es una fiesta infantil y una elección de reina infantil. Es lo único que se celebra. No se celebra un pase de modelos".

No obstante, desde el grupo municipal de Somos Lanzarote también han manifestado en Radio Lanzarote su intención de realizar una pregunta en el próximo Pleno de Arrecife, que se celebrará en febrero, para interesarse por el asunto.