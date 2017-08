Canal Gestión afirma que el vertido fecal de Playa Chica no es problema suyo "en principio"

Canal Gestión no ha detectado por el momento ninguna anomalia en sus infraestructuras que explique el vertido de aguas fecales que obligó este martes a cerrar al baño Playa Chica. "No ha habido ningún problema de nuestra parte en principio", han trasladado desde la empresa.

Desde la compañía afirman que aunque no tuvieron conocimiento "oficial" del vertido por parte del Ayuntamiento hasta la mañana de miércoles, operarios de la empresa se trasladaron "inmediatamente" hasta Playa Chica tras ver la noticia "en la prensa". Así, ya este martes por la tarde verificaron el estado de toda su infraestructura, pero no se detectó ningún problema. "Nuestra infraestructura no era", han señalado desde Canal Gestón. Aun así, por la noche se decidió hacer unas pruebas que arrojaron el mismo resultado según han asegurado desde la empresa.

Las labores de supervisión de toda la red continuaban este miércoles por la mañana, cuando el responsable de Canal Gestión y el jefe de saneamiento de la empresa se trasladaron hasta Puerto del Carmen acompañados por técnicos del Ayuntamiento. "En principio, de nuestra parte no ha habido nada", han insistido desde la compañía.

Es más, desde la misma han señalado que las muestras de agua que dieron como resultado positivo en la bacteria en e.coli se tomaron "a 50 ó 100 metros de la orilla". "Si hubieran sido vertidos nuestros, no hubieran llegado tan lejos". Así, desde Canal Gestión barajan la posibilidad de que incluso el vertido pudiera proceder de un barco o de algún sistema de saneamiento cercano" que no depende de ellos.

Nuevos análisis del agua

Desde el Ayuntamiento de Tías también apuntaban este miércoles que no tenían "confirmación de donde venía el problema", aunque señalaban que Canal Gestión seguía realizando labores en la zona apuntando que podría ser que "el vertido procediera de la red o de filtraciones".

Por ahora, la prohibición al baño se mantiene en Playa Chica en espera de los resultados de los análisis de unas nuevas muestras de agua que se tomaron este miércoles, cuyos resultados se conocerán mañana "al tener que estar 24 horas en cultivo".