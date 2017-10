Fotos: Sergio Betancort

El Ayuntamiento de Arrecife rindió un emotivo homenaje a Francisco José Navarro, "ilustre vecino de Arrecife que ha trabajado durante todos estos años en la emisora decana de la isla, Radio Lanzarote, por la capital lanzaroteña", señaló en su discurso la alcaldesa de la ciudad, Eva de Anta. El acto se celebró en la noche de este sábado en La Recova en medio de la actuación del Toñín Corujo Quartet ante cientos de personas que quisieron sumarse al merecido homenaje.

La noche arrancó con la actuación del grupo y tras la segunda canción, la alcaldesa Eva de Anta subió al escenario para dedicar unas palabras a Francisco José Navarro, alabó su trabajo desde los medios de comunicación. "Desde la radio con programas como Calle Real y otros ha contribuido a la mejora de esta ciudad". "Además en todos estos años ha presentado infinidad de eventos, en los que siempre ha ayudado no sólo en la tarea de presentar sino ayudando en la enseñanza de los protocolos para cada ocasión". Acto seguido subió Francisco José Navarro que emocionado quiso agradecer al Ayuntamiento este homenaje. "En la vida sólo he hecho más que trabajar, en algo que me gusta". "En los años setenta conseguí entrar en Radio Lanzarote de la mano de Agustín Acosta, que siempre me dio libertad para hacer los programas que quisiera". "Además siempre he querido ayudar a las asociaciones y grupos más desfavorecidos de la isla", señaló Navarro.

La alcaldesa Eva de Anta y el concejal de Fiestas, David Duarte le hicieron entrega de una placa y otros obsequios y también se subieron al escenario los presidentes de la Sociedad Democracia y de Los Buches que se sumaron así al homenaje.

Muchos fueron los que quisieron acompañar al locutor de Radio Lanzarote en esta ocasión. Navarro estuvo acompañado por toda su familia, su mujer, hijos y nietos, pero además entre el público se encontraban presidentas de asociaciones como Carmen Arrocha de Afol, Nieves Rosa Hernández de Mararía. También presidentes de asociaciones de vecinos como José Cruz de Valterra. Por parte del ayuntamiento estuvieron presentes en el acto el Teniente de Alcalde, Rafael Juan González y los concejales David Duarte y Vicky Sande.