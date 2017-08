Villalba pide que Haría se encargue del mantenimiento de los Centros "que son suyos" mientras dure la huelga

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Haría ha instado al Consistorio a que se haga cargo del mantenimiento de los Centros Turísticos "que son suyos" mientras dure la huelga, esto es, de Jameos del Agua y de la Cueva de los Verdes. En la iniciativa que Alfredo Villalba registró este miércoles en el Ayuntamiento también se solicita que se haga una auditoría del estado de los Centros Turísticos y que sean técnicos de la Fundación César Manrique quienes la realicen.

"Vamos a dar registro hoy a una iniciativa para instar al Ayuntamiento a que se preocupe por lo menos de los centros que son suyos, sobre todo de Jameos, donde hay mucha planta y está el tema de la piscina y se corre el riesgo de que una obra de arte, acompañada de una vegetación, se vea afectada en su imagen", anunció Villalba en Radio Lanzarote-Onda Cero, donde criticó que, a pesar de que "dos de los tres Centros Turísticos que hay en Haría son propiedad del Ayuntamiento, el alcalde no haya hecho absolutamente nada por preocuparse ni por los mismos ni por sus trabajadores, que muchos son vecinos del municipio".

"Nos parece una auténtica dejación de funciones por parte del alcalde que, además, a una reunión que convocó ayer el Comité de Empresa con la EPEL tampoco acudió. Ni se le ha visto ni se le conoce por los Centros, ni a él ni a su socio de gobierno", apuntó el socialista en relación también a José Pérez Dorta.

Villalba insistió en la "poca preocupación" del alcalde, Marci Acuña, por el conflicto cuando, además, "muchos negocios del norte, que viven de los touroperadores" también se están viendo afectados según el concejal del PSOE. "La ruta del norte está abandonada al estar cerrados los Centros, por lo que la economía norteña también se está resintiendo y no hemos visto en ningún momento al señor alcalde sar un golpe encima de la mesa y decir esto hay que solucionarlo sí o sí", añadió.

"A él lo único que le interesa es seguir medrando en política y si le sacas de eso no sabe hacer otra cosa. Bastante tiene ya con solucionar los problemas internos dentro grupo de gobierno, porque nos hemos enterado por la prensa de que un edil lo ha abandonado. El pueblo es muy pequeño, todo se sabe, y los motivos no son estrictamente personales, hay más motivos, pero son problemas que tienen que resolver ellos y dar la estabilidad necesaria a este Ayuntamiento pero, sobre todo, atender a los vecinos y también al patrimonio municipal", señaló el concejal del PSOE en Haría.

Buscar otros interlocutores por parte de los CACT

Por otro lado, Alfredo Villalba criticó "el comportamiento de CC en el Cabildo a través de su consejero y de un presidente, intentando apagar un fuego echando gasolina". En Los incendios, cuando unos bomberos no funcionan, hay que quitarlos y poner a alguien que sea capaz de apagar, pero lo que está ocurriendo en esta isla es inaudito, algo que no había ocurrido con anterioridad, y donde se está jugando mucho más que un combate entre comillas entre empresa y trabajadores. La pelea entre Pedro San Ginés y los trabajadores no es nueva, esta contienda lleva muchísimos años, y lejos de solucionarse lo que se ha hecho es profundizar mucho más en la herida", manifestó.

Así, el concejal del PSOE en Haría cree que sería "lógico y natural" que por parte de los CACT hubiera otros interlocutores para poner fin al conflicto, pero cree que esto "no se va a producir" pues "CC ha refrendado aún más si cabe al actual consejero, que está haciendo una gestión pésima".