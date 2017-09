La concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Arrecife, Vicky Sande, ha respondido al comunicado enviado por el Comité Local de Arrecife en el que su secretario, Orlando Umpiérrez, denunciaba la "falta de soluciones" de esta Concejalía ante el incremento de personas sin hogar y reclamaba mayor presencia policial. "En el Ayuntamiento hay un buen grupo de trabajo, saben perfectamente la labor que estamos haciendo en todas las concejalías y creo que estas notas sobrarían y deberían ponerse a trabajar un pizquito más. Yo le recomiendo que hable más con sus compañeros de partido y así pueda decir las cosas con más coherencia y conocimiento", ha señalado la edil socialista, que entiende que "lo que está haciendo este señor son méritos para poder presentarse a la Alcaldía".

En cuanto al aumento de indigentes en la capital, denunciado en un primer momento por vecinos del barrio de Valterra, Sande ha afirma que "es una situación compleja". "Son toxicómanos y para entrar en cualquier centro, bien sea un albergue o una casa, necesitan un protocolo, necesitan querer curarse. Si tú no te quieres curar, si no vas al CAD, si no cumples esos requisitos, no te admiten", ha apuntado la concejal de Servicios Sociales, que ha dicho no obstante haberse "preocupado" por esta situación.

"Hemos hablado con las familias, que muchos tienen, pero es imposible sacarles de esa situación. Están en la calle, en plenas facultades a nivel legal y poco más podemos hacer que echarles una mano de vez en cuando. Son personas que de motu propio han decidido estar así y poco más podemos hacer", ha insistido Vicky Sande en Radio Lanzarote-Onda Cero, donde también ha afirmado que "la trabajadora social se ha acercado" y que sabe que "los vecinos han intentado ayudar".

"Hay que ayudar a reinsertarles, no ponerles en otro sitio para que no los vean"

"Estamos en una espiral muy compleja. A lo mejor tenemos las diferentes administraciones, Cabildo, Ayuntamiento, ver cómo podemos abordarlo. No puedes sacarlo de la calle, la calle es pública. Hay un principio de convivencia, lógico, pero es muy complicado. A nadie nos gusta ver a las personas tiradas en las calles con esas necesidades, sino verlas sanas con sus familias", ha sostenido.

La edil también ha puntualizado que "los indigentes siempre han estado", sólo que a veces "más ocultos", y cree que lo que habría que hacer es "ayudarles a reinsertarles en la sociedad, no quitarles y ponerles en otro sitio para que no los vean".

En este sentido, ha apuntado que el Ayuntamiento está trabajando para tener pisos tutelados, "que estén controlados con educadores, psicólogos". "En eso estamos volcados en el grupo de gobierno", ha asegurado Vicky Sande, que ha concluido señalado que, a su juicio, esto "es más importante que un albergue, porque al final un albergue es para dormir y luego están todo el día en la calle".