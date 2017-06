Los vendedores del mercadillo de La Villa aseguran que tienen autorización “hasta 2019”

“En el año 2013 se nos entregó una autorización para vender hasta el 2019”, han asegurado los vendedores de los mercadillos de Teguise en respuesta al concejal del PP en el municipio, José Brito, que este lunes afirmó que “el populoso mercadillo dominical de Teguise continúa en un limbo jurídico, con actividad comercial sin autorización, puestos adjudicados a dedo en el pasado y sin plan de autoprotección”.

“Nos vemos obligados a contradecir, en algunas cuestiones, al concejal”, han subrayado los comerciantes, señalando que “hay alrededor de 300 licencias, anteriores al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, de regulación de la venta ambulante” y que “el período de esta autorización es de 8 años, prorrogable por otros ocho años, tal como marca la Ley1/2012, de 21 de abril, de Ordenación de Actividad Comercial de Canarias”.

“En lo que el señor Brito lleva razón, es que las licencias físicas, los cartones con nuestra foto, nombre y ubicación en el mercado, que algunos miembros de la Policía Local de Teguise se han empeñado en pedir, aún no han sido entregadas”, han explicado desde este colectivo de trabajadores, apuntando que además “parecer ser que desde entonces no ha sido concedida ninguna otra licencia”. “Limbo jurídico no existe para esas licencias”, han subrayado.

En cuanto a cómo fue la concesión de las licencias, los vendedores del mercadillo de Teguise han declarado que “la duda ofende” y que “puestos a dedo, los menos”. “La mayoría de las licencias vienen de la idea primigenia de ‘el puesto para el que lo trabaja’, del ejercicio legítimo de la actividad durante muchos años; años pagando tasas al Ayuntamiento, impuestos a Hacienda, madrugando y montando el puesto haga frío, calor o viento, arriesgando al invertir en productos o fabricándolos con nuestras manos”, han explicado desde este colectivo.

"Meter miedo no nos ayuda mucho"

Por otra parte, han aclarado que los trabajadores de la zona agrícola y algunos artesanos y vendedores se encuentran a la “espera de conseguir una licencia tras el obligado concurso”, señalado que esto “es ciertamente una odisea burocrática y jurídica que aún continua”. “Se convocó el concurso público en febrero de 2014, se hicieron las baremaciones y aparecieron en abril de 2015 las listas de plazas y de reserva; desde entonces todo está parado”, han explicado los trabajadores del mercadillo de Teguise, señalando también que concretamente “en esa época era el PSOE socio de gobierno de CC” en el Consistorio.

En cuanto a las carencias de seguridad en el mercadillo, que el edil José Brito calificó de “graves” y que señaló que “podían aparejar gravísimas consecuencias en caso de algún desgraciado accidente”; los vendedores han declarado: “No son nuestro campo, imagino que José Brito sabe de ello más que nosotros”. “Actualmente el Plan de Seguridad es el angustioso quehacer de todos los Ayuntamientos del planeta”, pero “meter miedo a los turistas no nos ayuda mucho”, han señalado los trabajadores del mercadillo.

“Los vendedores ambulantes estamos negociando muchas cuestiones espinosas e imprescindibles con el Ayuntamiento de Teguise y toda ayuda de los concejales será bien recibida”, han explicado desde el colectivo, añadiendo que “estaría bien” que les llamaran para estas cuestiones.