UGT presenta alegaciones al Presupuesto General del Ayuntamiento de Arrecife para 2017

La Sección Sindical de la UGT en el Ayuntamiento de Arrecife ha presentado alegaciones al Presupuesto General del Consistorio para 2017, como ya anunció el pasado abril, señalando que “es un presupuesto que está mal elaborado” y por el hecho de que no se convocó la mesa de negociación con los empleados públicos para tratar la elaboración del capítulo 1 del presupuesto, en el que se tratan los asuntos relacionados con la plantilla de personal del Consistorio.

El sindicato ha explicado, en relación a las primeras de las cuestiones que le han llevado a presentar las alegaciones, que “las retribuciones reflejadas desde el primero hasta el último empleado público del Ayuntamiento de Arrecife están mal, contrario a lo que se manifestó en el Pleno de aprobación inicial celebrado el día 10 de mayo, ni la plantilla de personal es la misma que el año pasado, ni las retribuciones son las mismas”. “Sólo es necesario consultar los presupuestos en la web del Ayuntamiento de Arrecife de 2016 y 2017, para darse cuenta de lo mal elaborados que están”, han añadido.

En cuanto al segundo motivo, desde UGT han señalado que “está relacionada con la no convocatoria de la preceptiva mesa de negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Arrecife para tratar sobre la elaboración del capítulo I del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife para el ejercicio económico 2017”. Ante esta situación desde la Sección Sindical de la UGT en el Ayuntamiento de Arrecife han solicitado “la retirada del Capítulo I del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2017, una nueva redacción y elaboración y su correspondiente convocatoria de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Arrecife”.

"Es inadmisible la situación en Recursos Humanos"

Por otra parte, UGT ha denunciado que “mientras a los empleados públicos del Ayuntamiento de Arrecife se les aparta y no se les valora ni se le ponen los medios necesarios para realizar su trabajo o no se aportan los medios de prevención de riesgos laborales, a los 12 asesores se les asigna complemento de productividad y se aumenta en 103.080,14€ el salario, para 2017 según los Presupuestos Municipales, lo que representa un 29.46% más que en 2016”. “Asimismo creemos no está justificado el pago de trienios a miembros de órganos de Gobierno”, han apuntado.

Desde la Sección Sindical de la UGT en el Ayuntamiento de Arrecife han manifestado que “es absolutamente inadmisible la situación que se da en determinados departamentos, especialmente en Recursos Humanos, donde se sigue sin cubrir el puesto de Jefe de Recursos Humanos y ya va para tres meses”. Igualmente, en su escrito el sindicato ha denunciado “la falta de seguridad, produciéndose robo de pertenencias de los empleados en las propias dependencias municipales, la parálisis de servicios como tráfico, alumbrado, juventud; las inexistentes medidas de prevención de riesgos en las auxiliares de ayuda a domicilio, que ha sido denunciado en la Inspección de Trabajo; y la situación de conflicto laboral en el departamento de Cultura. lo que ha provocado también una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la presunta comisión de un delito de acoso laboral”.

Piden a Eva de Anta "que no siga agrandando los problemas con su silencio"

“Damos nuestro apoyo, mostramos nuestra solidaridad y ponemos a disposición nuestro gabinete jurídico para todos los empleados municipales que padecen las situaciones de exclusión, de falta de seguridad, de falta de medios de trabajo y prevención de riesgos laborales”, han manifestado desde el sindicato. Igualmente, ha hecho “un llamamiento a los concejales pertenecientes al Grupo de Gobierno del PSOE, de CC y del PIL para que entiendan, de una vez por todas, que los trabajadores públicos se deben a la administración y a los ciudadanos, y que no son empleados de un partido político o de un concejal determinado”

“Entendemos y propugnamos unos servicios públicos de calidad, accesibles y que respondan con eficacia a las necesidades de las personas", han señalado, añadiendo que denuncian, en este sentido, "la precariedad y el mal funcionamiento de algunos servicios municipales debido a las condiciones en la que los empleados públicos realizan su trabajo". Asimismo, han señalado "la exclusión de los trabajadores públicos que en algunos casos llevan más treinta años al servicio de la administración, a base de realizar contrataciones a personas externas al Ayuntamiento de Arrecife para que, por ejemplo, pongan en marcha la Casa de la Cultura, cuando esa es una competencia que pueden realizar perfectamente los empleados públicos adscritos al Departamento de Cultura, con el consiguiente ahorro económico para el Ayuntamiento de Arrecife". "Medidas como este contrato, pueden servir para contentar a otras entidades o sociedades dedicadas a cosas que no son precisamente la Cultura, o bien esconden la privatización de los servicios municipales, servicios que son de todos, para que pasen a manos de unos pocos y hagan su negocio particular”, han señalado desde la Sección Sindical de UGT en el Consistorio capitalino.

El sindicato ha hecho también “un llamamiento a la alcaldesa, Eva de Anta, al Concejal de Hacienda, Samuel Lemes, y a la concejala de Recursos Humanos, Jimena Álvarez, para que no sigan agrandado los problemas con su silencio, con improvisaciones, con la falta de iniciativa y planificación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arrecife; que no sigan con la falta de transparencia en la gestión de los Presupuestos Municipales para 2017; que no sigan sin dar solución a las situaciones injustas y desesperantes para los trabajadores municipales, como las que se dan en Servicios Sociales, Cultura, Obras y Servicios, Sanidad, Juventud y Deportes, Guaguas Municipales, Intervención, Recaudación, Secretaria”.