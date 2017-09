Los trabajadores de los Centros suspenden la huelga a la espera del Pleno solicitado por la oposición

FOTOS: Sergio Betancort

Los trabajadores de los Centros Turísticos han decidido este domingo suspender la huelga que ha cumplido ya 20 días, a la espera de que se convoque el pleno extraordinario solicitado el pasado viernes por la oposición. Así lo han anunciado en una rueda de prensa ofrecida a las puertas del Monumento del Campesino, tras celebrar una asamblea con los trabajadores.

"No vamos a ser cómplices de la irresponsabilidad de Pedro San Ginés", "no podemos seguir la locura de un loco", ha señalado Andrés Barreto, al anunciar que la plantilla regresará al trabajo y que los Centros volverán a abrir sus puertas este lunes. No obstante, ha subrayado que "suspensión no es claudicación". Así, ha advertido de que retomarán los paros si no se ejecuta la propuesta que se votará en ese Pleno o si existe la más "mínima represalia" contra los trabajadores que han secundado la huelga.

"Confiamos en ustedes", ha dicho dirigiéndose a los representantes del PSOE, Podemos, PP, Somos Lanzarote, Ciudadanos y Nueva Canarias, que ahora ostentan la mayoría en el Cabildo desde la oposición y que firmaron la solicitud de ese Pleno, donde se votará una propuesta consensuada con el Comité de Huelga. Muchos de esos consejeros han acudido este domingo al Monumento, y los trabajadores les han dado personalmente las gracias por dar una salida a este conflicto, al menos por ahora.

"La batalla está ganada"

“Estamos convencidos de que la batalla está ganada. Hemos ganado muchísimo”, ha subrayado por su parte el presidente del Comité de Huelga, Antonio Bonilla, que ha querido agradecer “la confianza” y “la paciencia” de los trabajadores. “Son grandes”, “¡esto es emocionante!”, “¡esto es histórico!”, ha expresado el sindicalista, después de que todos los trabajadores presentes este domingo en el Monumento al Campesino votaran a favor de suspender la huelga.

"Entramos 300 y salimos 300", ha repetido en varias ocasiones, en referencia al seguimiento que han tenido los paros. "Jamás ha ocurrido que el 90 por ciento de los trabajadores esté en huelga", ha destacado por su parte Barreto, que ha defendido que el motivo es que "están cansados de que se les siga pisoteando".

Además, tanto Bonilla como Barreto han hecho varias referencias a uno de los mensajes reiterados en los últimos días por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y por el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, que han acusado al Comité de Huelga de tener a los trabajadores “secuestrados”. “Aquí estamos con los secuestrados”, han señalado durante la rueda de prensa, que ha comenzado justo después de que en el mismo lugar se celebrara la asamblea de los trabajadores y se aprobara la propuesta, delante de los medios de comunicación y de varios consejeros del Cabildo.

En medio de un clima de celebración, los trabajadores se han situado tras sus portavoces cuando ha comenzado la rueda de prensa. “Nos gustaría que nos acompañen en la foto. No nos hagan lo mismo que al presidente en el Pleno”, ha ironizado Barreto, recordando lo que ocurrió el pasado viernes en el Cabildo, cuando San Ginés no pudo celebrar un Pleno extraordinario que la oposición tachó de “ilegal”, y después dio una rueda de prensa a la que invitó a asistir a los trabajadores. “Están secuestrados”, reiteró el presidente en esa comparecencia, al ver que prácticamente todo el personal de los Centros que había acudido al Pleno abandonó la sala cuando se suspendió la sesión y se inició su rueda de prensa.

Un acuerdo que lleva más de una semana sobre la mesa sin votarse

“Si se celebra ese Pleno y se cumple el acuerdo, todos hemos vencido”, ha afirmado Andrés Barreto al explicar el motivo que les ha llevado a suspender la huelga. Ese acuerdo, que lleva más de una semana sobre la mesa pero que CC no ha querido someter a votación, resuelve el punto de desacuerdo que seguían manteniendo la dirección de la empresa y los trabajadores, relativo a la cantidad que reciben en concepto de complemento personal.

Al respecto, desde el Comité de Huelga han insistido en que lo que reclaman no es una “subida salarial”, como afirma la dirección, sino que se cumpla lo recogido en el convenio laboral que se aprobó en 2014. “En el juicio reconocieron que hicieron mal el cálculo con 5 ó 6 trabajadores, pero no hay 5 ó 6, hay 250”, han asegurado en la rueda de prensa.

Por eso, inicialmente exigían el pago retroactivo de lo que entienden que han dejado de percibir durante los últimos tres años, así como que se actualicen las nóminas con la cuantía que sostienen que les corresponde por ese complemento personal. Ante la negativa de la empresa, en el último Consejo de Administración de los Centros se planteó una alternativa, consistente en actualizar las nóminas desde septiembre, pero dejar pendiente el pago de las cantidades atrasadas hasta que se resuelvan los juicios que aún están pendientes. Y ese acuerdo contó con el respaldo del Comité y de todos los grupos políticos representados en el Consejo, a excepción de CC, que decidió no someterlo a votación.

Ahora, la propuesta deberá ser votada cuando el presidente convoque el Pleno solicitado el pasado viernes por toda la oposición. Además, PSOE, Podemos, PP, Somos, Cs y NC han incluido un punto para intentar garantizar el cumplimiento del acuerdo que se adopte, dado que tanto San Ginés como Eugenio han adelantado que podrían no llevarlo a cabo, alegando que es “ilegal”. Así, en el orden del día se votará también una advertencia a Echedey Eugenio y al consejero delegado de los Centros, José Juan Lorenzo. A ambos se les dará un plazo de 48 horas para ejecutar el acuerdo y, si no lo hacen, serán destituidos como miembros del Consejo de Administración de los Centros, acogiéndose a un artículo previsto en los estatutos.

