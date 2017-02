Tomás Fajardo afirma que el Charco de San Ginés "se limpia y se baldea prácticamente a diario"

El concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, Tomás Fajardo, ha asegurado que el Charco de San Ginés es “una de las zonas que prácticamente vamos limpiando y baldeando todos los días”. El edil se ha referido a las críticas del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arrecife, publicadas por La Voz, “denunciando el abandono” de la zona y solicitando la puesta en marcha de un plan de choque “que incluya limpieza y adecuación”.

Respecto a la presencia de graffitis en fachadas de la zona, también “denunciaba” por los populares, Fajardo ha indicado que en este caso el pliego de condiciones del contrato de limpieza que tiene el Ayuntamiento establece “que sólo se quitan los de los edificios oficiales, no de los particulares”. El concejal ha señalado que en estos casos el Ayuntamiento “debería abrir un expediente, sancionar y que lo quite el propietario del inmueble o pasarle la factura”. No obstante, ha reconocido que es cierto que, en muchos casos, “el dueño no tiene culpa”.

En cuanto al estado de muros derruidos, “criticado” también por los populares, el representante del PIL ha señalado que igualmente es responsabilidad de los propietarios de esos inmueblos y que, en todo caso, ese área compete a la Concejalía de Urbanismo. Concejalía “a la que ha puesto en conocimiento” sobre la situación. Ha añadido que “los técnicos estarán localizando a los propietarios, notificándoles y buscando la solución”.

"Con el personal que tienen van haciendo lo que pueden"

En el caso del arreglo de farolas y barandillas, solicitado por el PP, Fajardo ha afirmado que tampoco es competencia de su Concejalía, sino de la de Obras. “Con el personal que tiene van haciendo lo que pueden”, ha manifestado en declaraciones en Radio Lanzarote-Onda Cero.

El representante municipal ha defendido las labores de limpieza que se llevan a cabo desde su área, tanto en el Charco de San Ginés como en el resto de la ciudad. En este sentido, ha apuntado que el Ayuntamiento con su personal está “limpiando incluso solares particulares”, a pesar de que debe ser el propietario el que lleve a cabo esa tarea. No obstante, la realizan “el objetivo es mantener Arrecife limpio”. De hecho ha señalado que, a su juicio, "Arrecife está más limpio que hace un año".

Fajardo ha matizado que hayan llegado a “limpiar todo Maneje y a las dos semanas está todo igual o parecido”, añadiendo que están “limpiando también solares de San Francisco Javier”. En cuanto a las multas a las que pueden enfrentarse quienes no mantienen limpios sus solares ha estimado que pueden "alcanzar hasta los 1.000 euros".

El edil ha lamentado que el PP esté, en su opinión, más interesado "en estar en los medios" que en otros asuntos. Así se ha quejado de que "no les ve mucho por el Ayuntamiento". Para Fajardo los populares "están más pendientes de los medios o de cuando oyen algo por los pasillos para ir a presentar una moción".