Teguise lanza una nueva campaña para conciencia a la población "desde el sentido del humor"

El Ayuntamiento de Teguise ha lanzado una nueva campaña para concienciar a la población "desde el sentido del humor". En esta ocasión, el Consistorio pretende sensibilizar a los ciudadanos sobre la recogida de excrementos de perros en espacios públicos.

La nueva campaña “#SéUnVecinoBuenClima cuando pasees a tu perro” está protagonizada por el actor y humorista Cristophe Gazz, tras el "éxito cosechado" en las redes por el primer montaje que el Ayuntamiento de Teguise le encargo, el cual superó las 65.000 reproducciones en su primer día de vida en Youtube y registró más de 160.000 personas alcanzadas en Facebook. En esta ocasión, Gazz vuelve a contar con la colaboración del también humorista y actor Nacho Peña.

El mensaje de la primera campaña buscaba dar a conocer el servicio gratuito de recogida de poda y enseres frente las denuncias recibidas por los propios vecinos ante depósitos de escombros, muebles y otros enseres en espacios públicos no habilitados para tal fin. En esta ocasión, la escena cómica gira en torno a un vecino algo despistado (o no), que deja sin recoger los excrementos de su perro y es pillado “in fraganti” por su vecino. "Tú imagínate, 600 años la gente dejando las cacas de perro por la calle, porque eso de que da suerte pisarlas, no lo tengo yo tan claro”, concluye Gazz en torno sarcástico en el vídeo que el Ayuntamiento pretende que se convierta "en viral" en las redes sociales.

"Desde el Ayuntamiento de Teguise se insiste una vez más en concienciar a la población desde el sentido del humor y desde el sentido común, promoviendo campañas de concienciación que lleguen a los usuarios de la manera más amable, pero también efectiva, para que nuestras calles y nuestro entorno se cuiden con el respeto que se merecen”, ha manifestado el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort.