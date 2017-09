El consejero Nueva Canarias en el Cabildo, Juan Manuel Sosa, ha explicado que decidió aceptar la "tentadora oferta" de entrar al grupo de gobierno, a pesar de no contar con la autorización de su partido, "por el bien de los ciudadanos de Lanzarote" y tras haber tenido conocimiento de que podría ser expulsado de su formación.

Sosa, además de ser ahora el vicepresidente tercero del Cabildo, asume las áreas de Sanidad y Bienestar Social, antes en manos de los socialistas José Juan Cruz y Lucía Olga Tejera respectivamente, y lo hace como liberado "con dedicación exclusiva". Eso sí, en el decreto de nombramiento firmado este lunes por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, se indica que Sosa tendrá "las atribuciones en materia de dirección y gestión del servicio y personal, con excepción de facultades sancionadoras, de contratación y de ordenación de gastos y pagos".

"Son las dos áreas que para mí son atractivas y que conozco, ha manifestado el consejero, afirmando que el presidente le ha dado además la oportunidad "de trabajar" como él "crea y estime conveniente para sacar adelante la Ciudad de los Mayores". Según Sosa, se trata de una "oferta treméndamente" que en "su" programa y en la que tiene "muchas ilusiones puestas".

Advierte que "posiblemente no" entregará su acta

Juan Manuel Sosa ha apuntado que "hace mucho tiempo" que CC le ofreció incorporarse al grupo de gobierno y que "no había tenido respuesta" de su partido hasta el sábado, cuando mantuvo una conversación con el vicepresidente y portavoz de NC, Carmelo Ramírez, a pesar de haberle llamado "cuatro" veces en el último año y medio para precisamente hablarle de "esta oferta". "Curiosamente, después de un año y medio, Carmelo Ramírez me llamó y me dijo que permaneciera quieto sin firmar ni mociones de censura ni entrar al grupo de gobierno".

Aun así, tras conocer que el viernes el secretario de Organización de NC en Lanzarote, Armando Santana, había hecho unas declaraciones en las que decía que Sosa "estaría en las próximas horas expedientado y fuera de NC", el consejero decidió aceptar la oferta de CC.

"Ante la controversia y la oferta tan tentadora de poder luchar porque en Lanzarote haya unas instalaciones dignas para los mayores, he decidido aceptar y encargar a Migdalia Machín que hablara con mi partido y que mi partido estudie el tema", ha confesado Juan Manuel Sosa. "Mi partido decidirá si quiere tener a un consejero en Lanzarote luchando por el bienestar social de los mayores o no. Es una decisión que ya no me compete a mí", ha añadido el consejero, apuntando que, en caso de que NC decida expulsarle, "posiblemente no" haga entrega de su acta como consejero.