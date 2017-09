Seis de los ocho partidos representados en el Cabildo han registrado este viernes un escrito reclamando la celebración de un Pleno extraordinario y urgente, después de que el presidente, Pedro San Ginés, no aceptara convocarlo de manera automática para este mismo viernes. Con ese Pleno, la mayoría de la Corporación quiere someter a votación una propuesta que podría poner fin “de manera inmediata” a la huelga de los Centros Turísticos, y que está sobre la mesa desde hace una semana, aunque Coalición Canaria ha rechazado debatirla.

Por su parte, San Ginés ha insistido en tachar de “ilegal” esa propuesta, afirmando que “bajo esta Presidencia” no se aprobará ese acuerdo. Con respecto a ese Pleno extraordinario solicitado por la oposición, ha señalado que "será el grupo de gobierno el que decida si habrá y cuándo habrá”, pese a que está obligado por ley a convocarlo, al haberlo reclamado 14 consejeros de la Corporación (en total los grupos firmantes tienen 15 consejeros, aunque uno de ellos, Tomás López, se encuentra fuera de la isla). Además, el presidente ha señalado que si llega a aprobarse la propuesta, su grupo la recurrirá “allá donde sea menester”.

Para sostener que esa propuesta es ilegal, San Ginés ha vuelto a referirse a un informe de Intervención, fechado el pasado 28 de agosto, al que CC y la dirección de los Centros han venido aferrándose en la última semana. Sin embargo, a continuación ha reconocido que ese informe “no habla expresamente de este conflicto”. Precisamente eso es lo que le vienen reprochando desde hace días desde la oposición, y lo que han vuelto a advertir este viernes.

“Un informe torticero por la pregunta que se formula”

“No han puesto nada sobre la mesa. Solo un informe torticero, no por mal hecho, sino por la pregunta que se formula”, ha señalado el portavoz de Podemos, Carlos Meca. Y es que en contra de lo que se aprobó hace una semana en el Consejo de Administración de los Centros, lo que se le preguntó a la interventora no es si la demanda del Comité de Huelga incumplía la ley estatal de estabilidad presupuestaria, sino simplemente si la Ley General de Presupuestos del Estado “es de aplicación a la empresa pública”.

“Si usted pregunta si las vacas pueden volar, ¿qué le va a contestar?”, ha ironizado Meca. Tanto él como el resto de grupos de la oposición han cuestionado ese informe, que dedica un solo párrafo a responder a la pregunta que planteó a la interventora el consejero delegado de los Centros, José Juan Lorenzo, y que en ningún momento se pronuncia sobre la legalidad de la propuesta ni sobre las demandas de los trabajadores.

Sin embargo, tanto San Ginés como el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, han vuelto este viernes a referirse a este informe, afirmando que dice “con claridad que no puede haber subidas salariales por encima de lo que establece la ley en los entes públicos dependientes de esta institución”. Y de ahí concluyen que lo que reclaman los trabajadores es “una subida salarial ilegal”. Al respecto, cabe recordar que el Comité de Huelga sostiene que no piden una subida de salario, sino que se cumpla lo acordado en el convenio colectivo aprobado en 2014 y en las cartas de garantía que recibieron entonces los trabajadores.

NC también respalda la petición del nuevo Pleno

La petición de un pleno extraordinario y urgente se ha planteado durante la sesión que San Ginés pretendía celebrar este viernes, y que ha tenido que ser suspendida al no lograr que se aprobara la urgencia. En ese momento, los portavoces del PSOE, Podemos, Partido Popular, Somos y Ciudadanos han cuestionado que la convocatoria incumplía la ley, ya que el presidente pretendía someter a votación una propuesta de la que no les había informado ni entregado documentación. Y también cuestionaban que no se permitiera someter a votación otras propuestas para tratar realmente de poner fin al conflicto de los Centros.

Por eso, han pedido que se convocara una nueva sesión en ese mismo momento, con otro orden del día diferente. “Sea valiente”, le han pedido desde los distintos grupos, reclamándole que fijara la convocatoria para dentro de “una o dos horas”. Finalmente, ante la negativa de San Ginés, lo que han hecho es presentar formalmente la solicitud en el Registro del Cabildo. Y además de los consejeros de estos cinco grupos, la petición ha sido firmada también por el consejero de Nueva Canarias, Juan Manuel Sosa.

Por su parte, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Pleno fallido, San Ginés ha adelantado que antes de atender la petición de la mayoría de la Corporación, podría intentar volver a convocar la misma sesión que no ha prosperado este viernes. Para ello, tendría que renunciar a convocarla con carácter urgente, dado que necesita que la urgencia sea aprobada por la mayoría del Pleno, pero podría hacerlo como una sesión extraordinaria con los plazos que establece la ley.