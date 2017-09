San Ginés no consigue que se apruebe el convenio con Club Lanzarote en el Consorcio, controlado por CC

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, no consiguió que el Consorcio del Agua diera el viernes el visto bueno al convenio con Club Lanzarote. Es más, según han confirmado a La Voz de Lanzarote dos de sus miembros, justo antes de su celebración se cambió el orden del día para que lo que se sometiera a votación no fuera el acuerdo en sí, sino solo su "remisión a los Juzgados". Así, lo que se enviará "a los Juzgados" es un documento sin firmar por las partes y sin haber sido aprobado por el Consorcio ni por el Consejo de Aguas, que de momento ni siquiera se ha reunido, tras cancelar San Ginés la sesión que había convocado la pasada semana.

Hay que recordar que este convenio ha sido duramente cuestionado no sólo por la oposición, sino por el que hasta el pasado jueves era socio de gobierno de CC, el PSOE, por considerar que dicho acuerdo es de "dudosa legalidad". Tanto los socialistas como Podemos y Ciudadanos han denunciado que Pedro San Ginés pretende con él "influir" o "eludir su responsabilidad penal" en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en la que está imputado tras la querella interpuesta por Club Lanzarote.

El presidente del Cabildo, eso sí, no estuvo finalmente presente en la sesión del Consorcio, sino que delegó sus funciones en Echedey Eugenio. Y es que aunque fue él quien convocó esta sesión, y también las convocadas y después suspendidas la pasada semana, varios partidos habían advertido de que debía abstenerse por su implicación judicial en el tema.

De hecho, desde el PSOE advirtieron de que el secretario, Pancho Perdomo, imputado junto a San Ginés en esa causa, sí había decidido abstenerse. Su ausencia fue lo que obligó a cancelar a última hora las sesiones previstas la pasada semana y aunque el presidente afirmó entonces que el motivo era que Perdomo se encontraba "fuera de la isla" y que era "insustituible", finalmente este viernes fue el secretario del Ayuntamiento de Tinajo quien ejerció como tal en esta sesión del Consorcio del Agua.

El Cabildo no hace referencia al cambio de orden del día

Tras la reunión del Consorcio, desde el Cabildo enviaron un comunicado señalando que la asamblea se había "limitado" a aprobar la remisión a los Juzgados de ese convenio con Club, sin hacer referencia alguna al cambio del orden del día. Incluso, en declaraciones a La Voz, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, negó que hubiera existido tal cambio y aseguró que desde el principio estaba previsto que se votara solo esa remisión del documento a los Juzgados. Sin embargo, tanto la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, como el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, han confirmado a La Voz que se cambió el orden del día.

Así, pese a que la pretensión inicial era aprobar el convenio, autorizando a San Ginés a su firma, y pese a que este órgano del Consorcio (formado por el Cabildo y los ayuntamientos) está controlado mayoritariamente por Coalición Canaria, finalmente no se dio luz verde al acuerdo y se tuvo que modificar el contenido de la votación.

Eso permitió que la propuesta sí fuera aprobada, aunque con el voto en contra de la alcaldesa de San Bartolomé, contra quien cargó San Ginés en el comunicado que envió el Cabildo tras la reunión. “En mi opinión, a la alcaldesa no le preocupa ninguna de las razones por las que se opone a este posible acuerdo en la medida en el que el contenido del convenio está avalado por informes jurídicos: dos de la directora de los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote, y un tercer informe favorable de la interventora del Consorcio. Lo que en realidad parece que le preocupa es que haya acuerdo y se solucionen los problemas, -habida cuenta que está en los tribunales-, siendo capaz de defender una cosa y al mismo tiempo la contraria con tal de mantener la estrategia de oposición al gobierno desde el gobierno en la que hasta ayer ha estado instalada”, ha manifestado San Ginés.

Precisamente, las acciones del presidente con respecto a Club Lanzarote han sido uno de los motivos en los que el PSOE ha justificado su salida del grupo de gobierno, tal y como expuso la propia Corujo en la rueda de prensa ofrecida este jueves para anunciar la ruptura del pacto. En la misma, la secretaria de los socialistas lanzaroteños puso en duda la legalidad del convenio y acusó al presidente del Cabildo de "poner a las instituciones", en concreto al Consorcio y al Consejo Insular de Aguas, "al servicio de su particular estrategia judicial”. “No podemos sustentar a un presidente que no asume su responsabilidad judicial y a un partido que le apoya, pendiente de la apertura del juicio oral, y que pretende encima utilizar los órganos del Cabildo para una estrategia judicial desconocida, pero que no se ajusta bajo ningún concepto a los informes técnicos, jurídicos y de Intervención necesarios para darle validez”, afirmó.