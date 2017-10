Samuel Martín pide "no mezclar" la actual gestión de la perrera con la denuncia contra el veterinario

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Arrecife, Samuel Martín, ha querido aclarar que la investigación abierta por la Guardia Civil contra el veterinario de la perrera de Arrecife "nada tiene que ver" con la "actual gestión" de la misma y, así, ha pedido que "no se mezclen las cosas".

A este respecto, el edil ha manifestado que la denuncia de Ganemos que dio lugar a la investigación del Seprona "es anterior" a su gestión, aunque ha dicho desconocer las "imputaciones" que pesarían sobre el veterinario. "Otra cosa es la situación actual de la perrera", instalaciones que, a su juicio, "son de las mejores de la isla", ha apuntado Samuel Martín, quien ha dicho que "actualmente hay 24 perros alojados, todos en jaulas individuales, con lo que se garantiza la salud de los animales".

De esta forma, el concejal responsable de la perrera ha afirmado "haberse visto sorprendido" con las quejas sobre el estado de los animales hechas públicas por Unidos por Lanzarote y Nueva Canarias. "La verdad que cada uno lo puede pintar como quiera, pero la realidad no es esa", ha asegurado Martín, que cree que estas denuncian responden a "intereses". Y es que, ha afirmado que a las personas que se acercaban a la perrera y que se les prohibió el acceso a las jaulas de los animales "por responsabilidad y seguridad" al "no estar formadas" ni tener "un seguro de accidente", eran personas "vinculadas" a estos dos partidos políticos. "No podemos mezclar los intereses que tengamos cada uno con los de la ciudadanía", ha añadido.

Convenio con la protectora Sara

El concejal ha insistido en que, tras las obras realizadas en la perrera, "donde no se hacían mejoras desde hace más de 10 ó 15 años", se ha mejorado "la calidad de vida de los animales". Las instalaciones son, según Martín, "una gozada" y, según ha explicado, cuentan con un veterinario y tres operarios que realizan limpieza, mantenimiento y recogida de animales en la vía públicas. Además, según Martín, se ha apostado "por el sacrificio cero" y de ahí que todas las jaulas estén ocupadas. "En otros municipios, a los 21 días, según la ley, si no hay salida, son sacrificados", ha apuntado el edil, quien ha recordado que "en anteriores legislaturas" así se hacía también en Arrecife.

El concejal de Sanidad de Arrecife ha concluido anunciando que el Ayuntamiento está ultimando un convenio con la protectora de animales Sara para la perrera de Arrecife, que espera que "se firme en octubre".