Samuel Martín no descarta presentar su candidatura a la Secretaría insular de CC

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, Samuel Martín, no descarta la posibilidad de presentar su candidatura a la Secretaría Insular del partido. “En este momento no hay que cerrar ninguna puerta”, ha puntualizado señalando que, no obstante, “queda muchísimo” aún para la celebración de ese congreso.

A su juicio, en estos momentos la prioridad es el VI Congreso Nacional del partido, que se celebrará los días 25 y 26 de este mes de marzo, y, por tanto, “el debate debe centrarse en quién va a ser o nuestro secretario general en Canarias de CC”. Para Martín esa decisión “puede marcar el futuro” de la formación. “Entendemos que es una pieza clave”, ha argumentado en este sentido.

Lo que sí ha dejado claro Martín es su apoyo expreso a Jacobo Lemes como posible candidato a la Secretaría Local de CC en Arrecife. “Yo entiendo que podría ser un buen secretario, porque lo conozco y sé de su constancia y su trabajo. Sé que puede llegar a la gente y podría ser un buen candidato”, ha puntualizado.