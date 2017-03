Samuel Martín cree que el pacto en Arrecife puede mantenerse aunque "tendrá que barajarlo el partido"

El portavoz de CC en el Ayuntamiento de Arrecife, Samuel Martín, considera que el pacto en el Consistorio puede mantenerse, pese al conflicto surgido la pasada semana tras las críticas desde esta formación a la alcaldesa de la capital, Eva de Anta. “La situación creo que se puede arreglar, se puede encaminar, pero no lo vamos a esconder, uno de los principales problemas que tendríamos que solucionar es el de la Avenida Marítima de Arrecife”, ha señalado Martín en Radio Lanzarote-Onda Cero. En este sentido ha apuntado que tanto los concejales de CC, como el comité local y la Ejecutiva insular “entendemos que hay que buscar una salida al tráfico de la ciudad de Arrecife y todo pasa por la Avenida Marítima”.

Y aunque Martín cree que la situación se puede solucionar, ha reconocido que “aún no se ha convocado la mesa del pacto para valorar la situación actual del mismo en Arrecife”. Lo que sí se han producido han sido conversaciones entre los concejales de los grupos que integran el pacto e incluso entre el propio Martín y De Anta. “La alcaldesa y yo hemos tenido diferentes conversaciones a lo largo de esta semana, al igual que lo tenemos en el tiempo que llevamos gobernando juntos”, ha manifestado el portavoz municipal de CC.

Martín ha reiterado que la ruptura o no del pacto será un asunto que tendrá que “barajar el partido” ya que él, al igual que el resto de concejales, “nos debemos a un partido político y haremos lo que nos digan en todo momento nuestros compañeros”. También ha rechazado que haya recibido indicaciones para romper el pacto desde el Cabildo o por parte de otros compañeros de partido. “A mí ni me han dicho que rompa ni que no rompa. Tenemos un programa de partido y estamos tratando de cumplirlo. Vemos cómo muchísimas cosas van saliendo”, ha manifestado añadiendo que sería una “pena que Arrecife se vuelva a paralizar por una ruptura de partidos dentro del Ayuntamiento”.

Respecto a las críticas a la alcaldesa desde CC a cuenta del cierre de la Avenida, Martín ha indicado que “no se ha hecho caso” al acuerdo plenario existente para abrir esta vía en un sentido. “Ése es el sentir del comité local de CC en el cual se dice por qué se entiende que la democracia no impera en el Ayuntamiento de Arrecife”, ha argumentado.