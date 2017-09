Fotos: Sergio Betancort

El acto oficial de reapertura de la Casa de la Cultura de Arrecife queda pospuesto hasta el próximo jueves 21 de septiembre. "Detalles técnicos de última hora obligan a cancelar el acto previsto para este viernes en el Parque José Ramírez Cerdá. ", han señalado desde el Consistorio. El PP había denunciado horas antes que la infraestructura "no cuenta con todos los trámites legales para su apertura". Y le pedían a la alcaldesa "que cumpla con la legalidad y no inaugure hoy un espacio público que no cuenta con todos los parabienes legales" advirtiéndole que, de hacerlo, le exigirán "responsabilidades" a ella y al concejal de Cultura "por no cumplir con la ley"

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas. También ha manifestado que “pese al coste político y a la crítica que pueda llegarnos por la decisión de posponer una semana la apertura de la Casa de la Cultura Agustín de La Hoz, debo reafirmarme en mi compromiso de que nunca bajo mi mandato ni el ayuntamiento ni la ciudad serán de nuevo testigos de cuestionamiento legal o en materia de seguridad derivados de nuestras acciones”. Las puertas de la Casa de la Cultura de Arrecife se abrirán por tanto dentro de una semana.

Programación y objetivos

Por otra parte, la primer edil presentaba en la mañana de este jueves junto al concejal de Cultura, Rafael Juan González, a los medios de comunicación, la programación y los objetivos con los que empezará una nueva etapa en la vida de un edificio que tras doce años cerrado, renacerá convertido en el buque insignia de la capital.

Un espacio para las artes, la cultura y el pensamiento, y punto de reflexión abierto a todos los ciudadanos, que pretende ser un referente cultural de la ciudad y de la Isla de Lanzarote.

Eva de Anta destinó sus palabras a agradecer el trabajo de sus antecesores en el cargo, “todos ellos igualmente responsables de que, por fin, esta reapertura de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz sea una realidad”.

“Tampoco quiero olvidar al equipo de la Concejalía, sin cuyo cariño por el proyecto y compromiso con la Cultura pública y de calidad hoy no estaríamos aquí. Humberto, Miguel, Nuria, Jackie, Zaida, Félix… Espero que cada vez que pasen ante esta puerta o crucen su dintel sientan orgullo por su contribución”, añadió.

Por su parte, Rafael Juan González, destacó que “volvemos a poner al servicio de toda la ciudadanía un espacio vivo y activo que albergará todas las disciplinas artísticas, además de un espacio de estudio, protección y difusión de nuestro patrimonio. Quiero que el vecino entre y que sienta que esta casa es su casa”.

Asimismo, según explicó el edil, “hemos hecho una apuesta importante por una programación única que espero que les guste”.

Así, habrá dos interesantes novedades; la primera de ellas, la sala dedicada a César Manrique, con sus primeros murales recién restaurados y con cuadros del artista y, en segundo lugar, una gran exposición sobre autores canarios del siglo XX, con obras de 25 artistas como Manrique, Ildefonso Aguilar, Juan Gopar, Andrés Solana o Miguel Panadero. Una muestra que lleva por título “Desde el paisaje: Visiones del Arte Contemporáneo en Canarias” y que está repartida en cuatro salas.

La Casa también alberga una sala dedicada a La Bienal de Lanzarote, ArteLanzarote 2017, centrada en la obra de Agustín Espinosa “Lanzarote 28º-7º”.

El responsable capitalino de Cultura quiso hacer énfasis en la colaboración de seis artistas canarios vinculados a la isla de Lanzarote que han cedido sus obras y señaló que “en su nueva etapa, las paredes interiores de la Casa de la Cultura estarán decoradas con cuadros de Rufina Santana, Santiago Alemán, Nuria Messeguer, Juan Bonilla, Ildefonso Aguilar (presente en el encuentro con los medios) y Luis Villalba, a quienes traslado mi agradecimiento”, ha subrayado.

El edil agradeció además la participación en el proyecto y la presencia en la sala del artista Nino Díaz y de la comisaria de la exposición sobre autores canarios del siglo XX, Ángeles Alemán. Esta última fue la encargada de guiar a los medios a lo largo de una visita por las diferentes salas que componen la Casa.

Asimismo, Rafael Juan González destacó el trabajo realizado a lo largo de los dos últimos años por la técnico de Cultura Jacqueline Hernández para que el proyecto pueda ver por fin la luz.

El edificio, que está completamente restaurado, consta de 12 espacios abiertos al público: 3 salas de exposiciones, Sala de reuniones, Sala de audiovisuales, 2 salas polivalentes, Sala César Manrique (con 2 frescos del artista de 1947, restaurados por Giovanni Bruno), Biblioteca, patio central cubierto, con un piano de cola y pantalla desplegable para proyecciones, patio trasero descubierto con una escultura de Leopoldo Emperador (“Mujer portando un objeto minimalista”) y el Punto de Información cultural y turística.

En cuanto a las actividades, la Casa de la Cultura de Arrecife pretende ofrecer a los ciudadanos y visitantes una programación de excelencia amplia y variada que constará de exposiciones, música, danza, literatura y una amplia oferta de conferencias y talleres.