El concejal de Turismo y Cultura de Arrecife, Rafael Juan González, ha criticado que los permisos en el Ayuntamiento se retrasen "hasta última hora", achacando el problema a la falta de técnicos en el Consistorio. "Es un sinvivir para los que organizamos cosas en esta ciudad", apuntó este jueves el edil en Radio Lanzarote-Onda Cero, donde reconoció que a primera hora de esta jornada aún faltaba un decreto para la apertura de la Casa de la Cultura y que desconocía si la Feria de la Tapa, que está previsto que se celebre el sábado, tenía ya el permiso. "No sé si me lo dieron ayer o me lo dan hoy", señaló González.

Aunque desde el Ayuntamiento han confirmado sobre las 14 horas que ambos eventos ya tienen "todos" los permisos, González ha cuestionado las "dificultades" con las que se encuentra en el Ayuntamiento. "Si yo que estoy dentro tardo en conseguir un documento siete meses, el ciudadano que esté fuera tardará el doble como mínimo", reflexionó el concejal nacionalista, afirmando que "el principal problema está en Recursos Humanos", área que gestiona el PSOE, y donde afirma que no hay un "jefe" de departamento. "No han sido capaces de sacar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada, tenemos una RPT obsoleta, que es del 2008 y que se hizo no en función de las necesidades de la ciudad sino del personal que tenía el Ayuntamiento", puntualizó.

Según Rafael Juan González, se "necesitan" técnicos en diferentes áreas y, a modo de ejemplo, ha puesto el área de Comercio, que "está sin técnico desde hace mucho tiempo". "Hay que nombrar un jefe de Recursos Humanos, sacar una RPT y hacer todas las promociones internas que se tengan que hacer", insistió. También reconoció el concejal "dificultades" en la organización de Arrecife en Vivo, que arranca este viernes aunque encontró problemas en Intervención, que según el edil ya están resueltos.

"Yo hubiese abierto la Casa de la Cultura con total tranquilidad"

En cuanto a la Casa de la Cultura, Rafael Juan González apuntó que "respeta" la decisión de la alcaldesa de haber cancelado la inuguración la pasada semana por carecer de licencia de apertura, pero dijo "no compartirla". Y es que el edil defiende que se podría haber abierto con una declaración responsable, incluso desde diciembre de 2016. "La Ley de Actividades Clasificadas de 2011 establece que con una declaración previa usted puede abrir cualquier local y negocio y luego irán requiriendo la documentación", explicó González, que apuntó que "la mayoría de los locales o negocios se abren de esta manera en Arrecife porque si no estarían todos cerrados". "Se acogen a la ley, presentan una declaración responsable, presentan la documentación y se les va requiriendo documentación. Si hay algo grave en medio para cerrar el local, se comunica vía resolución", precisó.

"Y es lo que veníamos haciendo", añadió en referencia a la Casa de la Cultura, señalando que se les habían hecho "diferentes requerimientos" que iban "subsanando" y que fue un último requerimiento lo que frenó su apertura la pasada semana. "El mismo día, por la mañana, en la rueda de prensa, nos vuelven a requerir cosas. Unas eran salvables en una o dos horas, pero otras eran más difíciles de salvar", explicó Rafael Juan González, insistiendo en que aún así podría haberse abierto "con una declaración previa". De hecho, ha afirmado que prácticamente no se ha hecho nada en la Casa de la Cultura en esta semana. "No se ha hecho más que presentar documentación, poner un par de aldabas que faltaban y un par de luces más de salidas de emergencias, que tampoco eran excesivamente necesarias porque ya había colocadas algunas".

Así, el concejal cree que "no se pueden hacer comparativas" de la Casa de la Cultura "con lo sucedido atrás" con otras aperturas que se realizaron sin licencia en la capital. "Porque todo es anterior a la ley de 2011 y no tiene lógica", aclaró. En cualquier caso, considera que la decisión de Eva de Anta de suspender la inauguración posponiéndola para este jueves "es muy respetable", aunque afirma que si él hubiera estado en su lugar "hubiese abierto la Casa con total tranquilidad".

Al respecto, hay que recordar que finalmente la Casa de la Cultura se inaugurará este jueves a las 21 horas, según anunció el Ayuntamiento este miércoles por la tarde, a 24 horas de la segunda fecha fijada para su reapertura. "Ayer, a última hora, parece que ya estaba todo bien, pendiente de que ahora se ratifique un decreto que hay que realizar", apuntó Rafael Juan González a primera hora de este jueves.

Respuesta a Somos sobre el nombramiento de la Dirección de la Casa de la Cultura

El concejal de CC también ha respondido al comunicado de Somos denunciando el intento de "colocar a dedo" a la dirección de la Casa de la Cultura. "Es cierto que yo he hecho una providencia, pero es lo que se hace normalmente", afirmó al respecto Rafael Juan González este jueves en Radio Lanzarote-Onda Cero. "Otra cosa es que se haga una RPT bien hecha y luego un concurso interno, pero si esperamos a que eso se haga podemos estar esperando dos, tres, cuatro o cinco años, porque no veo yo visos de que se haga", puntualizó el edil, que dijo que se ha propuesto a una técnico de Cultura para este puesto porque es "la que más se ha implicado" y que espera "que el nombramiento se lleve a cabo lo antes posible".

González también ha negado que se haya retirado el nombre de Agustín de la Hoz de la Casa de la Cultura, como también denunció Somos. "Dios me libre, es un nombramiento que hace el pleno y corresponde al pleno ponerlo o quitarlo", respondió el edil, afirmando que las críticas de Somos son "elucubraciones". "Por marketing hemos ido hablando de la Casa de la Cultura, es una cuestión de ahorro de palabras, pero evidentemente es Casa de la Cultura Agustín de la Hoz", concluyó.