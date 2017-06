El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González, ha asegurado que “en absoluto se está tratando ningún un tema de moción de censura” en el Consistorio, donde CC gobierna junto al PSOE y al PIL. Tras las nuevas diferencias evidenciadas en el Pleno de este martes dentro el grupo de gobierno, que volvió a votar dividido en algunos puntos, el concejal ha defendido que siguen teniendo "un pacto" con los socialistas, aunque no ha ocultado sus desencuentros. "El PSOE trabaja en el Ayuntamiento de una manera que, bajo nuestro punto de vista, no es la ideal para sacar los temas de esta ciudad adelante”, ha señalado.

“De hecho, hemos hablado muchas veces de un Ayuntamiento de dos velocidades”, ha declarado Rafael Juan González en Radio Lanzarote-Onda Cero, cuestionando que las “las áreas que le ha tocado en estos momentos al PSOE van más retrasadas en muchísimas más cosas, con muchísimos problemas”. Incluso, ha afirmado que CC está “intentando ahora intervenir" en ésas áreas "para echar un cable y sacar los temas adelante, como puede ser hasta el de personal”.

Una de las últimas votaciones que ha vuelto a enfrentar a CC y al PIL con el PSOE ha sido el tema del cierre al tráfico de la avenida marítima de Arrecife. En este sentido, González ha justificado el voto de CC a favor de abrirla. “Primero por coherencia, porque lo veníamos haciendo ya con anterioridad. Hemos manifestado que la avenida debe estar abierta y tiene hacerse esta consulta para saber el parecer de los ciudadanos de Arrecife”, ha afirmado, apuntando que “han pasado ocho meses y no se ha hecho nada respecto a la consulta" y que "la avenida sigue cerrada por un empecinamiento, por una cabezonería”.

“El PSOE se ha quedado en una minoría más que evidente”

“Lo que se queda demostrado es que todos los grupos políticos tenemos una visión de la ciudad muy parecida en cuanto a hacerla amable, en cuanto a hacerla peatonal, pero desde luego la forma de hacerlo no coincide en nada con la que está planteando el PSOE”, ha señalado el concejal sobre la votación, en la que tan sólo los socialistas apostaron por dejar esta vía cerrada. Asimismo, ha mostrado su sorpresa porque Somos Lanzarote y Ganemos en el Ayuntamiento de Arrecife también se situasen esta vez en contra del cierre. “Desde luego se ha quedado el PSOE en una minoría más que evidente, en una foto nada apetecible para nadie, totalmente solo y espero que reflexione y que la cabezonería se les baje un poco y desde luego entiendan que la mayoría de este Ayuntamiento está tomando una decisión y que democráticamente hay que aceptarla, nos guste más o nos guste menos”, ha añadido.

La propuesta de la oposición, según el edil de CC, “es que empiece a peatonalizar por el centro de la ciudad, por la calle Hermanos Zerolo, por la calle Antonio Corriel, por la calle Luis Morote, por la calle Canalejas desde La Plazuela hasta El Almacén; en definitiva, que vaya haciendo eso y luego no renunciamos a que en un futuro esa avenida también pueda ser semipeatonal o peatonal, pero de momento ahora no se reúnen esas condiciones”.

“El siguiente paso es que se acate el mandato del pleno y el mandato del pleno ha dicho que se abra la avenida, de norte a sur, y que se haga la consulta”, ha declarado el concejal, quien ha señalado que “suena un poco a cachondeo” que digan que “la consulta se va a hacer en el año próximo, en 2018”. “Si usted quiere mantener la avenida cerrada porque así cree que va a ganar la consulta, porque cree que va a cambiar los hábitos en ocho meses de los ciudadanos de Arrecife porque cree que hay menos contaminación, adopte la consulta”, le ha pedido a la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta. “Pero usurpar esa posibilidad a los ciudadanos nos parece mal”, ha añadido Rafael Juan González.

El edil ha señalado que “el tema de la avenida es importante, porque el comercio de Arrecife es el motor económico de la ciudad, y desde luego el cierre de la avenida no ha beneficiado en nada”, añadiendo que actualmente el comercio es el mismo que había, "o menos", pese a que sí hay más bares o restaurantes. “El objetivo no es crear más zonas de restauración, el objetivo es crear más comercio, que es para el que se ha hecho la inversión”, ha afirmado. Además, ha apuntado otro “problema gravísimo, que es el de las sombras, el calor, el sol, que habría que atenuarlo, que habría que hacer un trabajo importante”.

"El documento está presentado por registro por Andrés Medina"

Otra de las cuestiones que dividió el voto del grupo de gobierno fue la petición de disolución del grupo Somos Lanzarote y el paso de sus concejales y del edil Andrés Medina al grupo mixto, tal y como sugirió la semana pasada el Defensor del Pueblo en un escrito. “Votamos a favor porque hay un informe previo que yo solicité a la secretaria accidental del momento, que emitiera informe de la situación, y el informe coincide bastante con las tesis o con los consejos que aporta ahora el Defensor del Pueblo”, ha explicado el concejal de CC.

Por otra parte, ha apuntado que “hay otro informe firmado por la viceconsejera, por doña Manuela de Armas, quien a unas horas antes de cesar de su cargo emite un informe que dice todo lo contrario a lo que dice el Defensor del Pueblo”. Sin embargo, el concejal afirma que “el informe de la secretaria es el único que es vinculante”.

Además, ha señalado que el documento del Defensor del Pueblo no ha llegado de forma oficial al Ayuntamiento, tal como aseguró De Anta la pasada semana, pero González ha añadido que “el documento está presentado por registro, por el propio Andrés Medina y las cosas cuando llegan por registro están en el Ayuntamiento”.

"Hay un montón de problemas dentro del Ayuntamiento"

En cuanto al pago de 600.000 euros que, según anunció el PP, tiene que hacer frente el Consistorio de Arrecife por no haber recurrido en plazo una sentencia, Rafael Juán González ha señalado que “hay un montón de problemas dentro del Ayuntamiento donde hay que ir depurando responsabilidades, donde hay que mirarlo, porque a veces se pasan plazos que tienen esas consecuencias”.

“Son las dificultades que estamos teniendo dentro del Ayuntamiento, en el área de personal, principalmente, donde no hay jefe de Recursos Humanos, la Intervención está como está, el tesorero se acaba de incorporar hace poco, la secretaria esta de forma accidental…”, ha destacado el concejal, quien ha apuntado que “son las grandes dificultades que tiene este Ayuntamiento y eso trae consecuencias, y la consecuencia es que llega un papel y en alguna ocasión ese papel no se mueve y al no moverse pasa lo que pasa”.

“El Ayuntamiento tiene muchísimos pleitos y hay que tener un departamento de juristas o un departamento importante que atienda todas estas demandas para que no nos pasen estas cosas que nos están pasando. A menos que se agoten los plazos y se recurra hasta el último momento todo para ver esta posibilidad”, ha añadido.

Sin embargo, Rafael Juan González ha defendido también la labor que se hace en el Ayuntamiento de Arrecife, afirmando que están trabajando en otros temas, como es la realización de los planes de barrio, como el de Argana, o Altavista; un “magnifico proyecto” en la calle Manolo Millares, proyectos de rehabilitación de los parques, y de dos centros socioculturalesimportantes, como es el de Valterra y el de Argana Baja. “Yo estoy casi a punto de que la Casa de la Cultura arranque de una vez por todas”, ha añadido. “En definitiva, hay una serie de trabajos muy avanzados que tenemos que sacar adelante y son temas importantes de la ciudad”, ha apuntado.