El PSOE de Tías pide que el Cabildo habilite de nuevo la guagua que conecta todo el municipio

Los concejales del Partido Socialista en el municipio de Tías han registrado una moción, que será debatida en el próximo pleno del Consistorio, en la que piden que se inste al Cabildo de Lanzarote a habilitar nuevamente la guagua que conecta a todo el municipio. Los ediles denuncian la precariedad de un servicio que, según indican, “debido a las pésimas decisiones adoptadas por el alcalde, Pancho Hernández, somete a los usuarios a innumerables retrasos”.

En este sentido apuntan que “la falta de organización y control han hecho que los ciudadanos no sepan la hora exacta a la que pasa la guagua. Hemos conocido casos de personas que han estado hasta dos horas esperando la línea que les llevará hasta su destino”. Insisten en que "no ofertar un servicio que satisfaga a los usuarios hará que estos no lo utilicen, empeorando así la movilidad dentro del municipio”.

Los socialistas consideran prioritario que esta prestación, que califican como “más que necesaria para los vecinos”, sea retomada por la primera Corporación insular, ante la “dejadez de los mandatarios municipales, que han permitido que el servicio sufra un gran deterioro”. Además, los socialistas también quieren trasladar al Cabildo la necesidad de incluir en la ruta LZ503 las paradas ubicadas a la altura de Hospiten.

Por otro, lado los representantes del Partido Socialista en el Ayuntamiento sureño elevarán a la sesión plenaria del Consistorio la necesidad de crear una comisión compuesta por cargos públicos, colectivos sociales y empresariales para crear un calendario de actividades que conmemoren la implantación del Turismo en el municipio. Un hecho que, según el portavoz de los socialistas, César Reyes, “produjo un gran impacto económico y un cambio social relevante”. El objetivo, asegura, es hacer "una celebración plural y participativa".