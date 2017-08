El PSOE rompe el pacto en el Cabildo y deja en minoría a San Ginés

El Partido Socialista ha anunciado este jueves que abandona el grupo de gobierno del Cabildo, rompiendo el pacto que mantiene con Coalición Canaria y dejando en minoría al presidente, Pedro San Ginés. El anuncio ha sido realizado por la secretaria general del partido en Lanzarote, María Dolores Corujo, que ha convocado a los medios a una rueda de prensa urgente, tras reunir a la Ejecutiva Insular de la formación.

"El PSOE ha tratado de mantener este pacto a pesar de incomodidades, altanerías y personalismos, pero la negativa de San Ginés y Coalición Canaria a dar una respuesta adecuada a la situación procesal del presidente hacen imposible que el PSOE continúe formando parte de un gobierno insular a la deriva, condicionado por el escenario procesal de su presidente", ha afirmado Corujo.

Así, ha señalado la imputación de San Ginés en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja como principal motivo de esta ruptura, después de que el juez diera por cerrada la instrucción el pasado mes de julio, iniciando el trámite para llevar a juicio al presidente y a otras tres personas por presuntos delitos de prevaricación y coacciones. Y a esto, ha sumado también la huelga de los Centros Turísticos y la gestión que ha realizado CC de ese conflicto laboral.

"Nada tiene que ver con el resto de pactos"

En su comparecencia, en la que ha estado acompañada por todos los consejeros del PSOE en el Cabildo, María Dolores Corujo también ha dejado claro que esta ruptura "nada tiene que ver con el resto de pactos" que mantienen con CC en otras instituciones, y entre los que se encuentran el Ayuntamiento del que ella es alcaldesa, San Bartolomé, así como el de Arrecife.

Pese a las tensiones que se arrastran también en el pacto en la capital, Corujo ha señalado que la voluntad de los socialistas es mantener esos acuerdos, más allá de las consecuencias que ahora pueda tener esta ruptura en el Cabildo y de las decisiones que pueda adoptar su socio.

Además, ha negado que la intención del PSOE sea la de presentar una moción de censura contra San Ginés en la Corporación insular. "El acuerdo que hemos adoptado este jueves es el de liderar la oposición", ha asegurado. Sobre las posibles conversaciones con otros partidos, ha señalado que "siempre se mantienen conversaciones" y también ha admitido que "en las últimas semanas se han incrementado, porque la situación era de extrema gravedad".

Así, se ha referido de nuevo al conflicto de los Centros y al acuerdo alcanzado este miércoles por el PSOE con todos los grupos de la oposición representados en el Consejo de Administración, para exigir una sesión extraordinaria y urgente, y también al convenio que el presidente, Pedro San Ginés, pretende firmar con Club Lanzarote.

"Mantener este pacto ha sido enormemente complicado"

“No les digo nada nuevo si reconozco ante ustedes que mantener hasta hoy este pacto ha sido enormemente complicado”, ha admitido Corujo, recordando que al inicio de la legislatura, el PSOE retrasó su entrada al gobierno “por una decisión personalísima y arbitraria de San Ginés”, al destituir al que era jefe de la Oficina del PIOT, Leopoldo Díaz. “Solo entramos por la obligación que nos imponía nuestro partido con base al pacto regional suscrito con Coalición”, ha reconocido la secretaria insular.

Desde entonces, afirma que el PSOE ha intentado ser “leal” al pacto, pero considera que no ha ocurrido lo mismo con su socio ni, en particular, con Pedro San Ginés y su “carácter dictatorial”. Y uno de los ejemplos lo ha puesto al hablar de la huelga de los Centros Turísticos. “La decisión de no llegar a un acuerdo que pudiera evitar una huelga que nunca debió producirse, fue adoptada en solitario por San Ginés y Coalición Canaria. La decisión de no acceder a las demandas de la plantilla de los Centros, fue una decisión de Coalición Canaria y San Ginés”, ha reprochado Corujo. Además, ha señalado que consideran “de una extraordinaria gravedad” que no se convocara un Consejo de Administración de los Centros el día antes de iniciarse la huelga, “para respaldar al consejero en su decisión de no ceder” o para que “se le convenciera” de lo contrario. Y también que CC “no contara con el PSOE” para adoptar esa decisión.

“Nos parece que adoptar esas decisiones en solitario constituye una enorme deslealtad para con la institución y para el propio pacto de gobierno”, ha sostenido la dirigente socialista, que considera que “a lo largo de estas dos semanas de huelga ha habido momentos propicios para llegar a un acuerdo, que han sido despreciados por el carácter dictatorial y el estilo de gestión personalista que ha impuesto San Ginés en la institución”.

