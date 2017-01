El grupo municipal del Partido Socialista de Tías ha calificado de “inoperancia” la gestión del Ejecutivo local del PP y CC en lo relativo a la “modernización de las instalaciones y renovación de la zona residencial y turística de Puerto del Carmen”. En este sentido, los socialistas han emplazado a populares y a Coalición Canaria a que “equiparen” la labor municipal con el esfuerzo que los empresarios están realizando en esta materia.

Desde el PSOE han criticado carencias tales como las relativas a la iluminación, aceras y carril bici en la zona, además de la ausencia de un parking público. Los socialistas han anunciado que frente a esta situación defenderán en el próximo pleno que “el Ayuntamiento de Tías finalice las obras en la Rambla Islas Canarias, una vía construida hace unos años para tratar de descongestionar el tráfico procedente de las calles verticales de Puerto del Carmen que lleva años inacabada”.

El portavoz socialista en Tías, César Reyes, ha detallado en este sentido que “el Ayuntamiento sigue sin ejecutar desde hace años la acera que se proyectó entre la calle Finlandia y la rotonda de la calle Noruega, al sur del Rancho Texas”. Ha añadido además que tampoco se le ha dado “continuidad al carril bici en esta zona, a pesar de que son muchos los turistas que frecuentan esta área”.

Pero ésta no es la única obra que desde el grupo socialista urgen a concluir. De igual modo reclaman al Gobierno local de Tías que finalice la acera situada al norte de la intersección de la calle Noruega y que une esta vía con la propia Rambla Islas Canarias. “Al grupo de gobierno no parece importarle la integridad de los viandantes. El Consistorio pide a los empresarios de la zona que modernicen sus instalaciones para impedir la obsolescencia de Puerto del Carmen, pero no ha estado a la altura de esa renovación que la propia institución solicita”, ha añadido Reyes.

"Presupuestos sin aprobar"

Las críticas del PSOE respecto a la gestión del Ejecutivo de populares y Coalición Canaria no terminan ahí. También han tildado de “nula diligencia e inoperancia” al equipo de gobierno por no haber aprobado aún el presupuesto de este nuevo ejercicio. “A pesar de contar con todos sus concejales liberados en el presente mandato, todavía no ha sido capaz de aprobar los nuevos presupuestos del ejercicio 2017 en tiempo y forma”, se lamentan desde el grupo socialista en nota de prensa.

“Para colmo”, advierte Reyes, “el alcalde se ha saltado a la torera la convocatoria del pleno ordinario correspondiente al presente mes de enero, alegando que el gobierno municipal no tiene propuestas sustanciales que llevar y adolece de asuntos de relevancia”.