"Señor presidente, esté usted tranquilo, que si yo fuera presidenta del Cabildo no le iba a comprar la casa a mi marido, que yo no entraría en eso". Éstas son las palabras que la consejera de Somos Lanzarote en el Cabildo, Mari Paz Cabrera, dirigió a Pedro San Ginés en un pleno hace cuatro años y que este viernes ha vuelto a repetir en Radio Lanzarote-Onda Cero después de que, en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos celebrado este jueves, CC y la representante de Asolan acordaran pedir un informe a los servicios jurídicos acerca de la posible causa de incompatibilidad y abstención de la propia Cabrera y de Andrés Barreto.

Hay que recordar que dicho Consejo, al que se negaron a acudir los miembros de la oposición y el representante del Comité de Empresa, estuvo presidido por Pedro San Ginés ante la ausencia también del consejero de Turismo, en este caso por estar de baja por motivos de salud. San Ginés, que presidió la sesión, sostuvo que habría causa de incompatibilidad de Barreto porque tiene “interés directo, en la medida en que asesora y cobra por las demandas individuales interpuestas por gran parte de la plantilla” de los Centros y, en cuanto a Cabrera, señaló que tiene “vínculos afectivos con el presidente del Comité de Empresa, amén de averiguar si es cierto que trabaja en el despacho” de Barreto.

"Cree el ladrón que todos son de su condición. Como hay personas que utilizan esta fórmula, de amañarlo todo, creen vamos a acabar haciendo lo mismo, y ya le digo yo que no", ha dicho al respecto la consejera de Somos, que cree que "lo que demuestra una vez más Pedro San Ginés con este tipo de cuestiones es su falta de argumento político". "Todos los que lo conocemos mínimamente en política, ya vemos que cuando está desesperado va a la desbandada. Ésta es otra actitud más de esa locura neurótica a la desbandada", considera Mari Paz Cabrera.

Para la consejera de Somos en el Cabildo, "esto viene siendo un chascarrillo de los que suele tirar el presidente y los consejeros que están bien aleccionados por él para intentar cercenar la posibilidad de que critique la mala gestión que lleva la dirección de los CACT". "Si esto fuera algo serio, si tuviera algún fundamento de verdad esta incompatibilidad y abstención en el voto, creo que debería haberlo hecho hace cuatro años, pues le recuerdo que Mari Paz Cabrera es consejera del Consejo de Administración de los Centros Turísticos desde hace cuatro años". "¿Dónde estaba este hombre que se da cuenta ahora que esto podía derivar en esta historia?, ha cuestionado Cabrera, que ha insistido en que le parece que "lo irresponsable" es que San Ginés "haya esperado a que le diera un berrinche para tomar esta decisión".

"Prevaricar hubiera sido aprobar aquella modificación puntual de La Geria"

Cabrera no sólo considera "una falta de respeto" la actitud del presidente, sino que también la ve "preocupante". "Salta a la vista también que se abusa del poder que dan las administraciones y a eso sí le tengo yo temor", ha apuntado la consejera de Somos, que cree que el presidente, con este asunto de la incompatibilidad, "se atribuye competencias que no son suyas". "Quien tiene que pronunciarse sobre esto es un juez, y en ningún caso Pedro San Ginés, porque lo que está claro es que este hombre se quiere atribuir competencias que no son suyas y cada vez va a más. A no ser que este hombre se haya hecho juez en alguna facultad sobrevenida, sus facultades no le dan para llegar a ese tipo de cuestiones", ha señalado la consejera de Somos, que no obstante ha apuntado que no sabe "hasta que punto un informe puede evitar" que ejerza su "derecho como consejera".

También ha acusado Mari Paz Cabrera al presidente del Cabildo de mentir con respecto a los informes que, según él, concluyen que tanto la propuesta de la oposición para poner fin al conflicto de los CACT como la que llegó a ofrecer la empresa a los trabajadores incumplirían la ley estatal de estabilidad presupuestaria. "Me parece mentira la capacidad de engaño a la que puede llegar esta persona y esto si que es sumamente injusto para los ciudadanos, que tengamos un dirigente en las administraciones que no se dedica más que a mentir", ha criticado.

"Mire, presidente, le recuerdo que prevaricar hubiera sido aprobar aquella modificación puntual del Plan Especial de La Geria con aquellos informes a la carta externos que había pedido el presidente. Eso sí hubiera sido prevaricar y, que yo sepa, uno de los pocos partidos que se lo recordamos en el pleno fuimos nosotros. Él entonces no abría la boca e intentó llevar a todos los consejeros al matadero para que prevaricaran y aprobaran una cosa que a todas todas hubiese sido ilegal. Si yo entendiera que estuviéramos prevaricando, en el ejercicio de la responsabilidad lo evitaría, pero está claro que él no es una persona responsable y que mucho menos tiene la capacidad para el cargo que tiene", ha concluido la consejera.