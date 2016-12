"El presidente deberá asumir que se queda en minoría por una trayectoria irresponsable"

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, afirmó este sábado que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, "deberá asumir que se queda en minoría como consecuencia de una trayectoria irresponsable de incumplimientos y mentiras". En una rueda de prensa ofrecida en Tenerife junto a la secretaria de Organización, Marian Franquet, el dirigente recordó que el cese de los consejeros y consejeras del PSOE "trae como consecuencia la retirada de la confianza en la Cámara del Grupo Parlamentario Socialista".

Explicó que los representantes socialistas "no podían compartir el fondo ni la forma" de los acontecimientos previos a lo sucedido este viernes en el Consejo de Gobierno y describió lo ocurrido como "la crónica de una muerte anunciada en la que el PSOE estuvo abierto al diálogo hasta el último minuto". Subrayó que esa confianza que ahora el PSOE le retira a Clavijo es "la misma que lo hizo presidente" e insistió en la necesidad de que este "asuma la responsabilidad de un Gobierno en minoría".

En su comparecencia informativa, indicó que el PSOE fue el partido más votado en Canarias en las elecciones de mayo de 2015, mientras que CC fue la tercera fuerza política. "Estamos todos unidos con fuerza para seguir trabajando por las islas y con plena conciencia de que somos la fuerza más votada", remarcó, al tiempo que repasó la "situación crítica" en que está el archipiélago como consecuencia de los niveles de pobreza, la tasa de paro, una educación que se sitúa en los últimos puestos en España o las dramáticas circunstancias en que viven las personas con mayores dificultades.

Rodríguez Fraga hizo hincapié en que la responsabilidad del PSOE "ahora es retirar esa confianza en la Cámara y adelantar que nos tendrán enfrente en la lucha por mejorar la vida de las personas". Valoró también los avances experimentados en este último año y medio en las áreas gestionadas por el PSOE, " un enorme trabajo a pesar de los altibajos e incumplimientos" de CC, y reiteró que el partido "está unido, apoya a los consejeros y consejeras, va a seguir trabajando y abre una nueva etapa sin ataduras ni concesiones".

El presidente de la Gestora aseguró además que el PSOE "no se va por el Fdcan, sino porque este representa el paradigma de una forma oscura de hacer política". Lamentó el "proceso de desvertebración de Canarias" puesto en marcha por CC e impulsado por ATI, por ejemplo con la transferencia a los cabildos de competencias que son del Gobierno, y subrayó que el PSOE "cree en Canarias y en que el Gobierno y el Parlamento son garantes de la cohesión".

Por su parte, Marian Franquet afirmó que el cese de los consejeros y consejeras del PSOE llegó tras un Consejo de Gobierno del que se ausentaron para no ser "cómplices de un reparto claramente irregular de fondos públicos". "Esa y no otra ha sido la causa de que nos echen, y no la importante gestión que han realizado de sus departamentos durante este año y medio".

Al respecto, destacó los avances experimentados en políticas de obras públicas, con Ornella Chacón al frente; en igualdad, transparencia o gobierno abierto de la mano de Aarón Afonso; la defensa a ultranza de la sanidad pública realizada por Jesús Morera y los incuestionables logros de Patricia Hernández en políticas sociales o su negativa a que las políticas de empleo tengan una finalidad clientelar.