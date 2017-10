El Comité de Empresa de los Centros Turísticos esperará hasta la celebración del Consejo de Administración convocado para el próximo 24 de octubre para decidir si reanudan la huelga que decidieron suspender el pasado 3 de septiembre, en espera del pleno extraordinario solicitado por la oposición para votar la propuesta que consensuaron con los trabajadores para poner fin al conflicto. "Si hiciéramos una asamblea ahora, reanudaríamos la huelga", ha advertido el presidente del Comité de Empresa, Antonio Bonilla, que asegura que los trabajadores están cansados de que "se rían" de ellos, pero cree que es mejor esperar al Consejo de Administración. "Porque si no a ver quién para esto", ha señalado.

Al respecto, hay que recordar que el Pleno extraordinario se celebró finalmente hace dos semanas y la oposición impuso su mayoría logrando que se aprobara ese acuerdo, pero el presidente del Cabildo dejó claro que el grupo de gobierno no iba a ejecutarlo alegando que es "nulo de pleno derecho" e "ilegal". Además, también anunció que no va a cumplir el mandato de destituir a Echedey Eugenio y a José Juan Lorenzo y adelantó que ha encargado un informe jurídico que aclare la “ejecutabilidad” de ese acuerdo. Un acuerdo que implicaba que el consejero de Turismo y el consejero de los Centros debían ser destituidos como miembros del Consejo de Administración de los CACT si no ejecutaban en 48 horas lo que se aprobó en el Pleno del Cabildo.

Desde el Comité de Empresa consideran que el trato de Pedro San Ginés a los trabajadores de los Centros es "vejatorio" y destacan las "diferencias" de trato en relación con la plantilla de Canal Gestión, quien sí ha obtenido el respaldo del presidente. "Nosotros tenemos una sentencia firme, un pleno del Cabildo que así lo avala. Ya no podemos tener nada más para que este señor se dé cuenta de que tenemos la razón", ha señalado su presidente, Antonio Bonilla, quien afirma que los trabajadores están "desesperados", no sólo por lo que se está "alargando" el conflicto, "sino por el barullo de en medio". "Que si buscando informe, que críticas de unos y otros, lo que nos casa es eso y que se rían de nosotros". "Ese domingo famoso, cuando vimos los cielos abiertos, cuando la mayoría de los partidos nos dieron su apoyo, estábamos muy contentos, pero luego vemos todo se va degradando. No por el apoyo, que todavía tenemos, pero sí en torno a la figura de la dirección y del presidente del Cabildo o de quien opina sobre los trabajadores, que lo hacen sin de verdad tener las cosas bien claras", ha añadido.

Acusa a la dirección de "pagar" a un medio para que hable mal de los trabajadores

Además, Bonilla ha acusado al presidente del Cabildo y a la dirección de los CACT de seguir echando "gasolina" y de "pagar" a un medio de comunicación, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa, para que hable mal de los trabajadores y diga que "son unos privilegiados". "Si la empresa eso lo considera buen hacer, que les sigan pagando. Que continúen, pero que luego no se sorprendan si mañana proponemos ir de nuevo a la huelga", ha advertido el presidente del Comité de Empresa de los Centros Turísticos. "No sé cómo la dirección se presta a dar esos datos o a que se arrojen y no sacan nada en el Facebook, diciendo que es mentira que un camarero gane 3.000 euros", ha apuntado Bonilla, que cree además que "no es normal que el gerente, un señor que tiene un sueldazo por dedicación parcial, venga con este rollo".

También ha criticado Bonilla que el presidente del Cabildo hable del consejero delegado de los CACT, José Juan Lorenzo, como un trabajador público. "No sé qué entiende Pedro por trabajador público. Un trabajador público puesto a dedo, no creo que sea un trabajador público", ha cuestionado. "Además, ahí tiene un funcionario como el señor Polo (Díaz), un señor respetable, un trabajador del 15. ¿De qué habla de trabajadores públicos?, ha añadido el presidente del Comité de Empresa, que cree que la intención tanto de Pedro San Ginés como de José Juan Lorenzo y Echedey Eugenio "es dejar esto en desgobierno un tiempito y después que se queden los demás". "No tienen ningún cariño a los Centros, no miran por ellos. Miran por su forma de hacer política, pero no por los Centros", ha concluido.