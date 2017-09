El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el consejero de Turismo de la Primera Institución insular, Echedey Eugenio, "se congratulan de que los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo hayan decidido suspender la huelga que iniciaron el pasado 15 de agosto". “El anuncio del Comité de Huelga es una muy buena noticia para los intereses generales de todos los lanzaroteños y los de la isla de Lanzarote y, en particular, para los de los trabajadores de los Centros”. Así lo han manifestado en una nota de prensa en la que no se hace mención a que la decisión de suspender la huelga viene condicionada por la celebración del Pleno solicitado por la oposición para la aprobación de la propuesta que está consensuada con el Comité de Huelga de los Centros. De hecho, en el comunicado no se da fecha de celebración de ese Plano.

“Nos alegramos muy especialmente” añaden San Ginés y Eugenio, “por las pequeñas y medianas empresas de esta isla así como por las patronales y empresas turísticas que, hasta el día de hoy, se habían visto afectadas por esta huelga; por los miles de turistas que nos visitan, que podrán volver a disfrutar de uno de los principales reclamos turísticos de Lanzarote y, por supuesto, por los propios trabajadores de los Centros”.

Asimismo, el presidente y el consejero se alegran, “particularmente, de que mañana vuelvan a abrir sus puertas al público los Centros de Arte, Cultura y Turismo, sin duda, el mayor patrimonio cultural y natural de la isla y uno de nuestros mejores elementos de proyección internacional”.