El PP pide a De Anta explicaciones sobre el accidente del Coso y que se abra una investigación

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arrecife ha solicitado “explicaciones y máxima transparencia” a la alcaldesa de la ciudad, Eva de Anta, respecto al accidente acontecido durante el coso del Carnaval y que se ha saldado con dos mujeres heridas, una de ellas de gravedad. Los populares también han adelantado que solicitarán una comisión de investigación para aclarar lo sucedido y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse.

La portavoz de los populares, Dácil Garcias, considera que el Consistorio "no ha actuado con total transparencia en tanto en cuanto ocultó este hecho en la información difundida" sobre el acto y balance del mismo. “No estamos hablando de un incidente de menor importancia que pueda ser ignorado por la institución pública responsable del evento. Estamos hablando de dos víctimas, una de las cuales sigue ingresada en el hospital”, ha señalado Garcias.

La concejal también ha mostrado el malestar de su grupo político por la negativa del Gobierno a facilitar la documentación solicitada hace ya dos semanas sobre el plan o planes de seguridad que el Consistorio había elaborado para el Carnaval. “Ni nos lo facilitaron antes, ni durante ni después de las fiestas. A día de hoy el grupo de gobierno no nos ha hecho llegar la documentación que habíamos pedido con antelación por considerarla básica y esencial en un evento de estas características”. Garcias ha añadido que no saben “los motivos por los que la alcaldesa no quiso facilitar una información a la que tenemos derecho y que, sin duda, volveremos a reiterar”, señala Garcias.

Según ha indicado, junto a esta documentación también habían solicitado copia del acta de la Junta de Seguridad celebrada por el Ayuntamiento y que tampoco se ha entregado.

Los populares también han expresado su apoyo a las dos mujeres víctimas del accidente a las que desean una pronta recuperación.